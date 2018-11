Na Strossmayerovom trgu započelo još jedno blagdansko Fuliranje

Međunarodni glazbeni program na dvije pozornice uz više od 80 izvođača, više od 160 sati glazbe, interaktivni sadržaji za djecu, prvi virtualni bor, slasni zalogaji sa svih strana svijeta, shopping corneri sa zanimljivim darovima i besplatan doček Nove godine, uz jedan od najpoznatijih svjetskih labela elektronske glazbe Defected, samo su neki od sadržaja koji nestrpljivo očekuju dobru vibru posjetitelja, rasplesana stopala i razigrane okusne pupoljke na Strossmayerovom trgu od 29. studenoga 2018. do 1.1.2019. Ove godine Fuliranje odijeva najsjajniji plašt i s ponosom ističe prošlogodišnju titulu najboljeg zagrebačkog adventskog događanja (po izboru posjetitelja web stranice TZ grada Zagreba).

Glazbena ponuda

Agencija The Adriatic Coasting, koju predstavljaju Nick Colgan i Pepi Hubzin, kurira sjajan glazbeni program uz poznate strane i domaće DJ snage kao što su Danny Krivit – poznati DJ, koji nastupa u petak od 20 h, a uskoro obilježava 50 godina karijere, Todd Terry, dobitnik nagrade Grammy koji nas uvodi u Novu 2019., Andy Daniell, Justin Robertson, Big Danny Kane, Dean Sunshine Smith i Bobby Beige.

Tu su i hrvatski DJ’evi, PEZNT, BlackSoul i drugi, a ženske snage Rea, Babilonska, Ines i Remi iz Elementala pripremaju poseban program za Badnjak. Svjetska senzacija, Queen Real Tribute Band, dolazi nam 8.12 i po prvi put nastupa u Zagrebu na otvorenom. Ljubitelji klasike uživat će u izvedbama studenata Muzičke akademije Zagreb ponedjeljkom od 12 do 16 sati, a program će obogatiti i 7 live nastupa. Druga pozornica Schmeck by BSH events, priprema stand up program, kvizove i disko večeri.

Gastro ponuda

Kreativna ponuda sa svih strana svijeta u mesnim, ribljim, vegetarijanskim i veganskim varijantama zapalit će Fuliranje. Tu su i poznati chefovi: Mario Mihelj, Dino Galvagno, Marko Palfi, Marin Medak i Vid Nikolić. Premijerno će zafulirati: Veganšpek, St.Moritz, Ramen bar, Pizza & BBQ Buffalo, Munchy, Mr.Bjorg, Trdelnik, Mime’s Gourmet Bar, Kascheta & Meat the King, Jarunski dvori, Good Food, Garden Bar & Kitchen, Fermaj tovara, Chiquita Churrosita, Bread Club, i Atelier Køkken.

Fuliraju i Time, T&T, Submarine, Sljeme, RougeMarin, Ledo Pommes Frites, Nonina tajna, Lumperaj, Milky, Wurst Bar, El Toro, Rakijarnica&Mason Burgers & Stuff, BarBaQ i Bakina padela.

Spravljat će se tradicionalne istarske i ličke specijalitete, dalmatinsku spizu, španjolske oblizeke, skandinavsku i švicarsku ponudu, azijsku hranu, južnoameričke delicije, roštilj i originalne deserte.

‘Likvidna’ ponuda

Što se krije iza maštovitih naziva jela Goruća Rum Baba, Duck strudel, Frap, Slatki mikrofoni i Grah tortilja otkrit ćete sami, a uz hranu neizostavne su i tekuće slasti poput Rosemary Julebryg zimskog piva kojeg je The Garden Brewery pripremio posebno za Fuliranje.

Raskoš toplih ginova i glogova, vinskih užitaka uz najbolja slovenska vina Jeruzalem Ormož, G3 Spirits žestica, kao i zimske varijante koktela kultnih morskih barova: Papaya i Lola Bar, uz već poznate barove GingleBells, Mangosta i Rakijarnica pozivaju na guštanje bez granica. Glazbeni gastro koncept Frühstück zafulirat će 1.12 od 10 do 18 h uz kombinaciju slasnih doručaka i cool glazbe.

Ostale atrakcije

Za naše goste malih nogu spremna je Tvornica Djeda Božićnjaka s maštovitim radionicama i predstavama. Nedjeljom pjevamo s dječjim zborovima, a mali finalisti Međunarodnog dječjeg festivala Čarobna Frula kod nas nastupaju 2.12 od 10.30 do 12 h, uoči finalnog natjecanja u Lisinskom.

Zavirite u Here Be Dragons svijet memorabilija iz poznatih filmskih hitova ili bacite oko na Fan Shop Fuliranja i našu funky ponudu. Ljubitelje igrica i interaktivnih sadržaja širom otvorenih vrata čeka gaming zona Sancta Domenica Playstation. Isprobajte ski simulator Triglav osiguranja, a u Samsungovoj kupoli kreirajte AR verziju sebe pomoću Galaxy S9+.

Čarobne trenutke uhvatite na jednom od photo pointova – zavirite u gigantsku čarapu Tele2, modno zafulirajte na Arena Centar photo corneru, ukradite poljubac na Kissing pointu Radija 101, otvorite vinska vrata Jeruzalem Ormož, poboljšajte okus svog sendiča sa Zvijezda majonezom, zaplešite u Pepsi corneru, zaljuljajte se s anđeoskim krilima ili zapjevajte kod Maje Šuput u Majushka corneru i bacite selfie, jer prihod od fotkanja u Majushki daruje se Dječjem domu za nezbrinutu djecu “Ruža Petrović” u Puli. Ufulirajte u Jamnica Božićnu gajbicu, provjerite kako vam stoje brkovi u Photoboothiqueu i bacite selfie u Audi corneru. Svoje četveronožne dlakavce prošetajte do Capa Pet Bistroa na puppchino i pseće kokice.

Radno vrijeme, glazbeni program i sve aktualnosti pogledajte na web stranicama www.fuliranje.com i društvenim mrežama FB i IG/Fuliranje, a možete preuzeti i aplikaciju Fuliranje i na njoj pogledati kompletnu gastro ponudu Fuliranja i ostale sadržaje.

