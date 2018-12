Najbolji filmovi 2018. – godina u znaku remakeova i biografija

Godina iza nas u filmskom je svijetu nastavila slijediti trendove dominantne u posljednjem desetljeću što znači da smo ponovno imali prilike gledati brdo superheroja, novih izdanaka popularnih franšiza, biografskih filmova i remakeova slavnih naslova iz davne ili ne tako davne prošlosti. U zadnjoj kategoriji najviše pozornosti svakako je privukla još jedna inačica glazbene drame ‘Zvijezda je rođena’, izvorno snimljene još 1937. godine. Sylvester Stallone iz naftalina je izvukao nekadašnjeg rivala Ivana Dragu (Dolph Lundgren) u podjednako kvalitetnom nastavku ‘Creeda’, spin-offa legendarnog serijala ‘Rocky’, a na velika platna vratio se i najluđi među superherojima, Deadpool. Spielberg je, pak, ponovno zaplovio vodama znanstvene fantastike u hvaljenom i godinama pripremanom ‘Ready Player One’, dok su naslovi poput Soderberghovog ‘Unsane’ i ‘Naslijeđenog zla’ mlađahnog debitanta Arija Astera najavili i pravu horor renesansu. Alfonso Cuaron, dobitnik Oscara za režiju ‘Gravitacije’, poslije pet godina redateljske pauze vratio se autobiografskom dramom ‘Roma’, vjerojatno najimpresivnijim ostvarenjem svoje karijere.

1. Roma – Naslovljena prema kvartu u Mexico Cityju u kojem je odrastao scenarist i redatelj filma Alfonso Cuaron, ‘Roma’ očima služavke Cleo prati turbulentne odnose članova jedne dobrostojeće obitelji, kao i socijalne nemire tadašnjeg meksičkog društva. Ti nemiri ovdje su tek kulisa unutarnjih previranja, problema i tragedija s kojima se suočavaju likovi, a osim iznimnih glumačkih ostvarenja (Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Diego Cortina Autrey),

kritičari su posebno istaknuli filmsku fotografiju zbog koje su Cuaronovu dramu uspoređivali čak i s radovima velikog Federica Fellinija.

2. Prvi čovjek – Iako je među biografskim filmovima najviše pažnje (prilično nezasluženo) privukao površni ‘Bohemian Rhapsody’, titulu najboljeg biopica godine, barem prema sudu potpisnika ovih redaka, odnosi ‘Prvi čovjek’, životna priča Neila Armstronga. Ryan Gosling pokupio je univerzalne pohvale za svoju ulogu prvog čovjeka koji je ‘prošetao’ Mjesecom, dok su redatelj Damien Chezelle i scenarist Josh Singer samom putu u svemir pretpostavili portretiranje osobe iza najslavnijeg svjetskog astronauta, točnije Armstrongovog privatnog života.

3. Zvijezda je rođena – Četrdeset pet godina nakon što su talentiranu mladu pjevačicu i ostarjelu, alkoholom ozbiljno oštećenu zvijezdu utjelovili Barbra Streisand i Kris Kristoferson, na velikom platnu naslijedili su ih Lady Gaga i Bradley Cooper koji su ovim filmom trebali opravdati puno toga. Gaga je, naime, svojom prvom velikom glavnom ulogom morala dokazati da, za razliku od većine svojih pop kolegica, zaista zna glumiti, dok se Cooper prihvatio svega od adaptacije scenarija i režije do pjevanja i skladanja. U svemu navedenom su i uspjeli, snimivši ultimativnu verziju ove bezvremenske glazbene romanse.

4. The Ballad of Buster Scruggs – Omnibus ‘The Ballad of Buster Scruggs’ braće Coen na neki način predstavlja posvetu svim važnim fazama u razvoju vesterna, počevši od raspjevanih kauboja iz tridesetih, preko vremena Johna Waynea pa sve do hiperrealizma antivesterna tipa ‘Divlja horda’ ili ‘McCabe i gospođa Miller’. Samim time, u filmu ćete nabasati na podjednak omjer krvavih obračuna i tipične Coenovske zafrkancije, ali i na čitav niz izuzetnih glumačkih interpretacija među kojima posebno vrijedi izdvojiti veličanstvenog Toma Waitsa u epizodi ‘All Gold Canyon’.

5. Crni član Ku Klux Klana – U rukama nekog drugog redatelja, biografski film o crnom policajcu koji se uspio infiltirati u redove Ku Klux Klana vjerojatno bi se pretvorio u nepregledan niz pucnjave i šore, odnosno nešto bliže parodiji nego ozbiljnom ostvarenju. Majstor poput Spikea Leeja, međutim, akcijske i triler elemente izgurao je u drugi plan, povlačeći paralele sa SAD-om danas, upućujući snažnu kritiku američkom društvu u kojem rasizam nikad nije i, po svemu sudeći, neće biti iskorijenjen.

6. Creed 2 – Još sredinom ‘nultih’, kada je snimio šesti nastavak ‘Rockyja’ i istoimenog boksača u sedmom desetljeću života vratio u ring, Sylvester Stallone pobijedio je sve zakone logike i vremenskog kontinuuma koji su za njegovu najslavniju filmsku kreaciju već odavno prestali vrijediti. U tom kontekstu, ‘Creed’ je bio svojevrsni povratak u stvarnost pa se Rocky Balboa posvetio treniranju sina nekadašnjeg rivala, a potom i velikog prijatelja Apolla. Tri godine nakon izvornika, koji je Slyu donio i oskarovsku nominaciju za sporednu ulogu, Adonisa Creeda očekuje najteži meč karijere, onaj sa sinom čovjeka koji je usmrtio njegova oca, zbog čega će, da bi uzdignute glave napustio ring, prvo morati pobijediti samoga sebe. Jasnu distinkciju od nekih manje uspješnih izdanaka originalne franšize (npr. treći, četvrti i peti) nastavku ‘Creeda’ donose obiteljske drame likova pa se tako Adonis pokušava pomiriti s

gluhoćom svoje tek rođene kćeri, a Rocky ponovno izgraditi mostove i obnoviti odnos sa sinom Robertom i njegovom obitelji.

7. Unsane – Jedan od najosebujnijih filmova godine stiže nam od kultnog redatelja Stevena Soderbergha, i to ne samo zbog činjenice da je u cijelosti snimljen iPhoneom. ‘Unsane’ je horor o ženi zatvorenoj u psihijatrijsku ustanovu kojeg mučna, tjeskobna atmosfera i u većoj ili manjoj mjeri neprestano prisutna jeza instant povezuju s klasicima žanra poput ‘Rosemaryna beba’, ‘Misery’ ili ‘Jacobova ljestvica užasa’.

8. Deadpool 2 – U najezdi superheroja i superzlikovaca pravo je osvježenje gledati nekoga poput Ryan Reynoldsovog Deadpoola, čije avanture ne mogu proći bez psovki, sarkazma i izrugivanja skoro svakom na koga naiđe. Naslovni junak u ‘dvojci’ dobiva i čitav niz ‘sidekickova’ među kojima su i neki već poznati X-Meni, kao i neprijatelja po mjeri u obliku putnika kroz vrijeme Cablea (Josh Brolin). Količina akcije i brutalne zafrkancije još je i

povećana u odnosu na prvijenac, što nastavak ‘Deadpoola’ čini i superiornijim vrlo dobrom izvorniku.

9. Igrač broj 1 – Premda se Steven Spielberg u svojoj skoro pola stoljeća dugoj karijeri dotaknuo gotovo svih filmskih žanrova, najdublji trag vjerojatno je ipak ostavio u SF-u u kojem je snimio klasike poput ‘Jurskog parka’, ‘Bliskih susreta treće vrste’ i ‘E.T.-ja’. ‘Igrač broj 1’, priča o tinejdžeru koji kreće u lov na blago smješten u virtualni svijet, točnije megapopularnu igricu OASIS, oduševljava vizualnim efektima i duhovito ubačenim referencama na kultne filmove, videoigre i stripove osamdesetih. Scene u stvarnom životu nisu toliko dojmljive, ali usprkos tome, riječ je o najboljem Spielbergovom SF-u u zadnjih četvrt stoljeća, znatno superiornijem od razvikanih ‘Rat svjetova’ i ‘Specijalnog izvještaja’.

10. Naslijeđeno zlo – Da je 2018. bila dobra godina za horore potvrđuje i ‘Naslijeđeno zlo’ debitanta Arija Astera, redatelja koji usprkos neiskustvu zna da dugi, usporeni kadrovi i efektna poigravanja zvukom mogu biti puno strašniji od ‘krvi do koljena’ ili bilo kakvog čudovišta. Baš poput ‘Unsanea’, i u ovom ćete filmu pronaći brojne utjecaje i citate iz celuloidne prošlosti strave i užasa koje Aster ipak uspjeva učiniti svježima i dovoljno originalnima.

