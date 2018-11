Najbolji neamerički filmovi svih vremena

Postave li se reflektori na najbolja filmska ostvarenja izvan Hollywooda, raspon slavnih filmova koji nisu s američkog govornog područja može se učiniti beskonačnim. BBC Culture angažirao je 209 kritičara iz 43 zemlje da izaberu najbolje primjerke svjetske kinematografije. Evo prvih dvadeset koji su se našli na njihovoj rang ljestvici:

20. Zrcalo – The Mirror (Andrei Tarkovsky, 1974) ‘Zerkalo’ je emotivno metaputovanje četrdesetogodišnjeg čovjeka koji umire i prisjeća se svog djetinjstva, majke, rata i životnih trenutaka koji vrlo precizno dočaravaju povijest ruskog naroda.

19. Bitka za Alžir – The Battle of Algiers (Gillo Pontecorvo, 1966)

Ratna, povijesna drama smještena je u pedesete godine dvadesetog stoljeća u Alžiru gdje strah i nasilje eskaliraju dok u zemlji plamti borba za neovisnost od Francuske. Film je sniman u Alžiru, a dodatnu draž mu daje glazba koju je skladao Ennio Morricone.

18. Grad tuge – A City of Sadness (Hou Hsiao-hsien, 1989)

Grad tuge tajvanska je povijesna drama koja donosi priču o četvorici braće i zločinima Kineske nacionalističke partije (KMT) nakon njihova dolaska na Tajvan. Osim što je jedan od samo tri tajvanska filma koji je osvojio Zlatnog lava, film ima i povijesni značaj s obzirom na to da je prvi otvoreno progovorio o nedjelima KMT-a i prikazao incident 28. veljače 1947. kada su ubijene tisuće ljudi.

17. Aguirre, gnjev božji – Aguirre, the Wrath of God (Werner Herzog, 1972)

Okrutni i poremećeni španjolski konkvistador Lope de Aguirre kreće u potragu za mitskim El Doradom vodeći grupu ljudi kroz Orinoco i Amazonu. Kritičari proglašavaju ovaj film remek-djelom. Našao se i na Timeovoj listi 100 najboljih filmova svih vremena, a njegov vizualni identitet i pripovijedni elementi inspirirali su Francisa Forda Coppolu za legendarnu Apokalipsu danas.

16. Metropolis (Fritz Lang, 1927)

U futurističkom gradu gdje vlada snažna podjela na radničku klasu i gradske upravitelje, sin čelnika grada zaljubljuje se u Mariju, djevojku iz radničke klase koja se bori za veća prava radnika. Langov uradak postao je filmski klasik.

15. Pather Panchali (Satyajit Ray, 1955)

Siromašan svećenik Harihar Ray sanjajući o boljem životu za sebe i svoju obitelj napušta bengalsko selo u potrazi za poslom. Za to vrijeme njegova supruga i dvoje djece suočavaju se s nestašicom, ali i uživaju u blagodatima jednostavnog života. Pather Panchali prvi je indijski film koji je postigao međunarodnu slavu i osvojio 11 međunarodnih nagrada.

14. Jeanne Dielman, 23 Commerce Quay, 1080 Brussels (Chantal Akerman, 1975)

Ovaj klasik poznat je i kao prvo remek-djelo ženske kinematografije. Jeanne Dielman je samohrana majka koja kuha, čisti, sprema, a zarađuje za život nudeći svakoga dana seksualne usluge klijentima u svojoj kući. Sve obavlja rutinski do jednog trenutka, što stvari odvede u mračnom smjeru.

13. M (Fritz Lang, 1931)

Grad traži ubojicu. Kada spoznaju da policija u jednom njemačkom gradu ne može uhvatiti serijskog ubojicu djece, kriminalci krenu u potragu za njim. Zvijezda ovog prvog Langovog zvučnog filma je Peter Lorre, a mnogi ga smatraju i vrhuncem redateljeva opusa.

12. Zbogom, moja konkubino – Farewell My Concubine (Chen Kaige, 1993)

Radnja filma se odvija tijekom 53 godine i prikazuje političke, društvene promjene i previranja u Kini u 20. stoljeću kroz živote dva pjevača Pekinške opere i žene koja se ispriječila između njih.

11. Do posljednjeg daha – Breathless (Jean-Luc Godard, 1960)

Prva Godardova dugometraža i Belmondova slava samo su neke od značajki ovog ostvarenja u kojem se u stilu francuskog novog vala odvija priča o kriminalcu i njegovoj djevojci Amerikanki.

10. La Dolce Vita (Federico Fellini, 1960)

Radnja prati život novinara Marcella Rubinija (Marcello Mastroianni), koji u potrazi za svoj ‘trač magazin’ sedam dana i noći prati ‘sladak život’ Rima u uzaludnoj potrazi za srećom i ljubavi. Film je osvojio srca publike, ali i Zlatnu palmu te Oskara za najbolje kostime.

9. Raspoloženi za ljubav – In the Mood for Love (Wong Kar-wai, 2000)

Susjedi, muškarac i žena, stvaraju snažnu vezu nakon što posumnjaju u izvanbračne aktivnosti svojih supružnika. Međutim, dogovore se da će svoju vezu održavati na platonskoj razini kako ne bi počinili jednake grijehe kao njihovi supružnici.

8. 400 udaraca – The 400 Blows (François Truffaut, 1959)

Smatran jednim od najboljih filmova francuske kinematografije, 400 udaraca prati Antoine Doinela, neshvaćenog adolescenta koji se zbog svoje osvetoljubive naravi puno svađa s roditeljima i nastavnicima.

7. 8 1/2 (Federico Fellini, 1963)

Osam i po smatra se jednim od najboljih Fellinijevih filmova, ali i najboljih filmova općenito. Nema pravu radnju, nego se sve vrti oko metafilmske dosjetke u kojoj jedan talijanski redatelj (Fellinijev alter ego) traži inspiraciju za svoj novi film.

6. Persona (Ingmar Bergman, 1966)

Psihološka drama Persona donosi priču o mladoj medicinskoj sestri Almi (Bibi Andersson) i pacijentici koju njeguje (Liv Ullmann) koja je odjednom prestala govoriti. Alma se seli u kolibu gdje njeguje poznatu, sada nijemu, glumicu Elisabet i uskoro se toliko poistovjećuje s njom da ne prepoznaje granice vlastite osobnosti.

5. Dvije nevjere – The Rules of the Game (Jean Renoir, 1939)

Renoir nas vodi u buržoazijski život Francuske u osvit Drugog svjetskog rata i u zanimljivu igru u kojoj se bogati i njihove siromašne sluge nađu u jednom francuskom dvorcu.

4. Rashomon (Akira Kurosawa, 1950)

Film opisuje silovanje žene i kasnije ubojstvo njezinog muža kroz iznimno različite priče četiri svjedoka, uključujući silovatelja te mrtvog muškarca. Priče su međusobno kontradiktorne, što ostavlja gledatelju da prosudi koja je od njih, ako ijedna, točna.

3. Tokyo Story (Yasujirô Ozu, 1953)

Stariji par posjećuje svoju djecu i unuke u gradu, no oni za njih baš i nemaju vremena. Ozuovo remek-djelo često je na popisu najboljih filmova ikada snimljenih.

2. Kradljivci bicikla – Bicycle Thieves (Vittorio de Sica, 1948)

Perjanica talijanskog neorealizma prati potragu oca i sina za ukradenim biciklom u postratnoj Italiji. Siromašna obitelj bez bicikla ostat će u velikim problemima, jer to ujedno znači i da će otac izgubiti posao.

1. Sedam samuraja – Seven Samurai (Akira Kurosawa, 1954)

Epska drama Sedam samuraja jedno je od najinspirativnijih djela kinematografije koje je utjecalo na brojne redatelje diljem svijeta. Priča je to o farmerima koji su unajmili sedam samuraja kako bi se borili protiv bandita koji će doći nakon žetve ukrasti njihov urod.

