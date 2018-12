‘Nisi sama – ideš s nama’ crowdfunding kampanja za prijevoz žena na kemoterapiju

Udruga Nismo same najavila je novi ciklus prikupljanja dodatnih sredstava za žene koje se taksijem prevoze na terapije u zagrebačke bolnice. Humanitarnoj akciji mogu se pridružiti svi građani, i to do 4. veljače kada se obilježava Međunarodni dan borbe protiv raka. Akciju su među prvima podržale korisnice programa i volonteri projekta, a pridružile su im se i Renata Končić Minea, Lorena Nosić, Lea Mijatović, Pamela Ramljak, Lara Larissa Antić te Kristina Vukas.

– Na vlastitom iskustvu uvidjela sam da prijevoz na kemoterapiju može biti veliki problem. Upoznala sam mnoge žene koje su na kemoterapiju morale odlaziti javnim prijevozom, a samo jedan kašalj može biti poguban po već vidno oslabljen organizam. Otud je i nastao ovaj projekt, prisjetila se Ivana Kalogjera, predsjednica udruge Nismo same.

Pritom je dodala: Tijekom proljeća, kada smo pokrenule ovu kampanju, u manje od mjesec dana prikupile smo više od 122.139,17 kuna. Time pet do deset žena svakodnevno koristi besplatan prijevoz Radio Taxijem Zagreb tijekom kemoterapija. Stalno dobivamo nove molbe za pomoć i potrebna su nam daljnja sredstva kako bi još više žena moglo koristiti ovu uslugu. Zato vas pozivamo da nam pomognete da se naši kotači podrške i dalje pokreću, zaključila je.

Predstavljanju novog izdanja kampanje pridružila se i Romana Galić, pročelnica Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, koja je istaknula kako Ured i gradonačelnik Grada Zagreba nastavljaju podržavati ovaj projekt ne samo novčano, već i moralno. Dodala je kako se nada da će trošak za ovu socijalnu uslugu postati sastavnim dijelom proračuna Grada Zagreba.

Kako bi drugo izdanje ove humanitarne akcije bilo odjeveno u novo ruho, zaslužan je Zoran Aragović, vlasnik brenda BiteMyStyle fashion design, koji je dizajnirao nove majice, tunike i narukvice sa simbolom akcije.

– Uključio sam se u akciju zbog jedne svoje klijentice, koja je uspješno preboljela bolest. Htio sam pomoći na način koji nabolje znam, šarenim dizajnom, koji će, nadam se, privući što više ljudi kako bi se uključili u akciju, istaknuo je Zoran Aragović.

Važno je prikupiti što više sredstava, a svi koji žele, mogu se pridružiti kupovinom majice (120 kuna) čime doniraju jednu povratnu vožnju taksijem, tunike (150 kuna) ili narukvice (30 kuna). Majice se mogu naručiti putem e-maila info@nismosame.com, Facebook stranice udruge ili kupiti izravno na štandu u Avenue Mallu od 20. do 24. prosinca.

Svoja iskustva prilikom korištenja ove usluge podijelile su i korisnice prijevoza. Jedna od njih istaknula je kako ju njezin muž, koji je invalid, nije mogao voziti na kemoterapije. Pjesmom je zahvalila vozačima Radija Taxija i naglasila kako je od njih uvijek dobila riječi ohrabrenja. Druga korisnica rekla je kako je, uz kemoterapiju, drugi dio izlječenja upravo ova usluga prijevoza.

Projekt Nisi sama – ideš s nama pokrenut je uz podršku Zaklade Solidarna, a pod pokroviteljstvom Grada Zagreba te brojnih partnera, među kojima su Zaklada Adris, Radio Taxi Zagreb, dm-drogerie markt, voda Cetina, a veliku podršku projektu dali su i Volonterski centar Zagreb (19 obučenih volonterki) te SDF.

Donaciju je moguće uplatiti na račun udruge (IBAN: HR5524020061500066693) ili putem barkoda.

