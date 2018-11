Otkriveni ‘Mjesečevi duhovi’ u Zemljinoj orbiti

Svi su mislili da Zemlja imao samo jedan Mjesec dok na scenu nisu nastupili mađarski astronomi koji su otkrili dva „Mjesečeva duha“ koji kruže oko našeg planeta.

Zamagljeni oblaci prašine koji se rasprostiru na desetine tisuća kilometara ne vide se golim okom, a prvi ih je otkrio poljski astronom Kazimierz Kordylewski još prije 60 godina. I od tada postoje kontraverze oko njegovog otkrića jer je njegov pronalazak bio previše nejasan da bi uvjerio znanstvenu zajednicu u postojanje „Mjesečevih duhova“.

Sada su mađarski astronomi Gabor Horvath i Judit Sliz-Balogh s Eötvös Loránd fakulteta u Budimpešti prikupili jasne dokaze o zamagljenim oblacima koristeći posebno opremljen teleskop iz privatne zvjezdarnice u zapadnoj Mađarskoj.

Na novim slikama koje su prikupili pokazuju se svjetlosni tokovi Mjesečnih duhova kako se „bore protiv tame svemira“.

„Opisao bi ih kao oblak prašine koji se stvori kada automobilom vozite po zemljanoj cesti“, pokušao je objasniti astronom Phillip Plait, koji piše popularni blog naziva „Bad Astronomy“. On je dodao da to nikako ne treba smatrati pravim mjesecom, jer on to nije.

Ti oblaci orbitiraju oko Zemlje otprilike na istoj udaljenosti kao i naš Mjesec. Jedan oblak kruži ispred Mjeseca, dok se drugi nalazi iza, gdje se nalaze takozvane Lagrange točke koje djeluju kao „gravitacijski usisavači“ prikupljajući prašinu i plin koji tamo mogu postojati desetljećima

Oblaci Kordylewski orbitiraju Zemlju otprilike na istoj udaljenosti od Mjeseca – oko 250.000 milja daleko. Jedan oblak kruži ispred Mjeseca, a drugi iza u određenim područjima neba gdje Zemljina gravitacijska vuča otkazuje Mjesec.

„Stvar je u tome da kada imate golemi svemirski objekt poput naše Zemlje, i jedan manji poput Mjeseca, nastat će područja gdje centrifugalna slila balansira gravitaciju“, pokušao je objasniti Plait.

Koliko dugo se oni tamo nalaze, ostaje neizvjesno, iako se zna da su tamo sigurno od 1961. godine kada ih je Kordylewski prvi put otkrio.

Ipak, neki istraživači tvrde da bi se ti prašnjavi oblaci mogli raspršiti u narednim godinama.

