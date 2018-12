Otvorena Božićna bajka u srcu Zagreba

Ove subote, 1. prosinca zagrebački Advent uveličalo je i veliko otvorenje programa ‘Božićna bajka by Mastercard’ na kojem nas je i ove godine dočekao snijeg te bogati program na lokaciji glavnog zagrebačkog trga.

Otvorenje i sama večer je započela s Predsjednicom Republike Hrvatske, Kolindom Grabar-Kitarović kojoj se pridružio Gradonačelnik Milan Bandić te su zajedno otvorili Božićnu bajku. Nešto kasnije, na stageu smo uz Ivu Šulentić dočekali i Djeda Božićnjaka koji je i ove godine prizvao snijeg.

Snijeg je bio uvod u najbolji party u gradu jer je na stageu zasviralo popularno Ljetno kino koje je rasplesalo i zagrijalo sve posjetitelje.

U sklopu ove bajkovite lokacije naći ćete kućice s posebnom gastronomskom ponudom, ali i božićnim hitovima te jazz, funk, rock i pop standardima kojima će nas ove godine zabavljati razni popularni bendovi i izvođači koji će zagrijati i najhladniju zimsku noć.

Dolaze nam Swingersi, Kristijan Beluhan koji će za posebne prigode utjeloviti Frank Sinatru i Ivu Robića, Elvis Christmas Special s bendom Johnny and his Rockin’ Tunes, Boom Pacha Boom, Groovy Cakes, Joe Pandur Jazz Xmass Special, Scifidelity Orchestra kao i najbolji zagrebački klupski DJ-i Ozren Kanceljak, Frx i Stanko Bondža koji će uveseljavati posjetitelje tijekom cijele Božićne bajke.

Uz sve ove bogate i zanimljive sadržaje, gurmane svakako treba uputiti na bogatu gastronomsku ponudu naših kućica – domaće kobasice, fritule, buncek s kiselim zeljem, popularnu kumru, tradicionalni turski sendvič, koji je prošle godine bio jedno od najvećih iznenađenja adventa, domaći gulaš ali i razne međunarodne specijalitete koji će razveseliti i one najizbirljivije. Za sve one slađeg zuba tu je interesantna ponuda kućice Slatka bajka, koja nudi tradicionalne fritule spravljene po originalnoj recepturi, waffle, palačinke i vruće čokolade.

Tu nam je i Djed Mraz Božićne bajke koji će uveseljavati posjetitelje, mlađe, ali i starije, svake subote i nedjelje prije podne. Naravno, jedna od božićnih pogodnosti je i plaćanje Mastercard i Maestro karticama uz koje se ostvaruje 10% popusta. Božićna bajka by Mastercard traje od 1. prosinca do 6. siječnja sljedeće godine, a već ovaj četvrtak 6. prosinca se družimo s Joe Pandurom i njegovim Jazz Xmass Specialom a u petak sa veselim dečkima iz Scifidelity Orchestra. Zabundajte se, obucite čizmice za ples i vidimo se na Božićnoj bajci by Mastercard!

