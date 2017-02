Ove su namirnice najbolji saveznici u borbi s astmom

Svi oboljeli od astme najbolje znaju koliko osjećaj stezanja u prsima i nemogućnost uzimanja daha mogu u najmanju ruku biti neugodni, ali često i vrlo zastrašujući. Dok inhalacijski lijekovi svakako jesu ti koji omogućuju osobama s astmom relativno normalan život, pa i sigurnost, oni svakako nisu jedini koji mogu pomoći u ublažavanju, pa čak i suzbijanju simptoma astme.

Određene namirnice zbog svojih svojstava mogu pozitivno djelovati na procese u organizmu koji pak mogu djelovati na ublažavanje astme. Svakako ih vrijedi isprobati jer je riječ o iznimno zdravim namirnicama, koje mogu imati brojne pozitivne utjecaje na organizam.

Špinat – Odličan je izvor magnezija koji pomaže u smanjenju simptoma astme. Naime, istraživanja su pokazala da osobe s astmom često imaju smanjenje količine magnezija u krvi, a njegovim reguliranjem može se umanjiti mogućnost astmatičnih napadaja. Špinat je također bogat vitaminima iz skupine B koji pomažu u ublažavanju napadaja astme uzrokovanih stresom. Svakako treba istaknuti da je špinat bogat željezom, a koji je zaslužan za prijenos kisika do svake stanice tijela, što isto tako može pomoći u lakšoj apsorpciji kisika u plućima.

Crvena paprika – Bogata je vitaminom C koji pomaže u ublažavanju upalnih procesa. Vitamin C prisutan u crvenoj paprici pomaže sprečavanju proizvodnje enzima fosfodiesteraze koji igra važnu ulogu u astmatičnim napadajima.

Luk – Poznat je od davnina po svojim protuupalnim svojstvima dišnih puteva. Ono što je možda manje poznato jest da pomaže u sprečavanju ili olakšavanju astmatičnih napadaja, jer sprečava proizvodnju histamina i smanjuje zatajenje bronhija. Luk također posjeduje i prostaglandin, vrstu lipidnih spojeva koji opuštaju bronhijalne putove i imaju protuupalna i antialergijska svojstva.

Naranče i limuni – Konzumiranjem naranča i limuna u tijelo se unose veće količine vitamina C, a koje mogu umanjiti astmatične napadaje, posebno kod djece. Istraživanja su pokazala da su djeca koja su nekoliko puta na tjedan konzumirala naranče i limune primjetno smanjila simptome astme.

Jabuke – Sadržavaju određene fitokemikalije koje mogu pomoći u boljoj funkciji pluća kod osoba koje pate od astme. Čak su i istraživanja pokazala da su djeca čije su majke u trudnoći pojele dvije jabuke na tjedan imala mnogo manje šanse da u djetinjstvu dobiju astmu.

Smokve – Korisne su u borbi raznih respiratornih bolesti, pa tako i astme. Za maksimalni učinak tri sušene smokve namačite preko noći u dva decilitra vode. One će se do jutra razmočiti. Ujutro na prazan želudac popijte tu vodi i pojedite smokve. To će spriječiti astmatične napadaje.

Hrana koju bi astmatičari trebali izbjegavati: bijeli kruh, industrijski proizvedene kekse, razne vrste industrijskih proizvedenih pahuljica za mlijeko, pizzu, sušene mesne prerađevine, ljutu hranu, mlijeko, brzu hranu, čips i hranu koja je pržena u dubokom ulju.

