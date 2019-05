Personalizirane registracijske tablice: Kako do registracije po vašem ‘ćeifu’?

Često se dogodi da vozeći hrvatskim cestama ugledamo neku čudnu registracijsku tablicu. Ne mislim tu na one plave ili zelene već na čudne kombinacije slova i brojki. Tako se prije otprilike godinu dana proširila fotografija dame koja si je na pločice dala napisati ZG-Odna, što je izazvalo, najčešće podsmijeh onih koji su damu sreli negdje na ulici. Je li zaista bila zgodna, nismo uspjeli saznati, ali to i nije tema ovog teksta.

Personalizirane registracijske tablice nisu nikakva novost i mogu se naručiti u svim zemljama. Neke od njih su, valjda znajući svoje građane, odmah definirali koja se kombinacija slova i brojki nikako ne može naći na tablici. Tako Njemačka, ali i Austrija zabranjuju sve poveznice s nacizmom, neonacizmom i samim Hitlerom. Da, i takvi još postoje na europskom zapadu koji žele imati nešto ‘iz prošlosti’ na svom novom Mercedesu.

Zabrane u Europi

Neki od primjera koji su zabranjeni su slova HJ ili HS, koja označavaju Hitler Youth i National Socialism, također je zabranjen broj 88 koji predstavlja pozdrav s uzdignutom desnicom. Nije dopuštena ni kombinacija slova BH koja označava Blood and Honor, broj 420 (nije nacionalni dan kanabisa) koji označava Hitlerov rođendan (20. travanj), zatim slova SS, WAW (White Aryan War) i FG (Fuehrer Geburstag – vođin rođendan). Izgleda da neki Nijemci i Austrijanci još uvijek žive u prošlosti pa su ovakve tablice bile tražene, jer da nisu ne bi ih ni zabranili. U Engleskoj također zabranjuju neke kombinacije za registarske pločice, ali oni ipak nemaju problema s nacizmom. Englezi su poznati kao humorističan narod pa često traže pločice tipa PU15SSY ili DR12UNK no, to im baš i ne prolazi.

Hrvati naravno nisu zabavni kao Englezi, pa se na vide našim cestama najčešće osobna imena, datumi rođenja ili imena tvrtki koje su vlasnici određenog vozila.

Ipak, i tih zahtjeva je u Hrvatskoj sve više od kada je cijena personaliziranih tablica snižena. One se naručuju prilikom registracije automobila, a sve je uređeno člancima 18., 19. i 20. Pravilnika o registraciji i označavanju vozila.

Također, postoje registracijske pločice po narudžbi koje vlasnik vozila može naručiti s unaprijed zadanim registarskim brojem vozila ako je zatraženi registarski broj slobodan, dok registracijske pločice po izboru vlasnik vozila može odabrati registarski broj koji se sastoji od najmanje tri do najviše sedam brojčanih ili slovnih znakova ili od kombinacije brojčanih i slovnih znakova na dijelu registarske pločice iza oznake registracijskog područja i grba Republike Hrvatske.

Niža cijena personalizacije

Sve to što izaberemo mora odobriti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove ako po svom sadržaju nije provokativan, neetičan ili protivan pravnom poretku, ako drugom vozilu već nije dodijeljen registarski broj zbog kojeg može doći do dupliranja prilikom transliteracije registarskih brojeva i ako se ne podudara s kombinacijom znakova registarskog broja propisanom za oldtimere.

Spomenuli smo kako je cijena personaliziranih tablica pala, pa se tako danas za registarske pločice po narudžbi – slova i brojevi (standardne) koštaju 278,00 kuna i ne postoji posebna gradacija njihove cijene, dok registarske pločice po izboru (standardne i po izboru kombinacija) koštaju 2.000,00 kuna. Prije koju godinu za ovakve zahtjeve morali ste platiti čak 6700 kuna.

Zahtjev za registarske pločice po narudžbi i registarske pločice po izboru, vlasnik vozila podnosi na stanici za tehnički pregled, koja zahtjev prosljeđuje Ministarstvu unutarnjih poslova na provjeru.

Ako su registarske pločice po narudžbi ili izboru slobodne, nakon dobivene dozvole od strane Ministarstva unutarnjih poslova, vlasnik vozila uplaćuje potrebni iznos od 278,00 kn, odnosno 2.000, 00 kuna za njihovu izradu, a sam postupak traje oko mjesec dana. Registarske oznake po izboru mogu se koristiti pet godina od registracije vozila, a kada taj period prođe, uz naknadu mogu se produžiti na novih pet godina.

