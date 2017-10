Poliamoristi izlaze iz ormara

Poliamorija, bivanje u ljubavnoj vezi s više od jedne osobe, i koncept otvorene veze, odnosno konsenzus o šaranju, pojmovi su koji se ‘guglaju’ sve češće.

Ako želite upoznati nečiji karakter, dajte čovjeku Google. Ta parafraza poznate izreke o moći Abrahama Lincolna i jedan od načina da zaista bolje upoznate osobu s kojom želite ostvariti bilo kakav odnos ujedno je teza američke znanstvenice Amy Moors koja je u svrhu studije objavljene u čaospisu The Journal of Sex Research istraživala što se, kad je riječ o odnosima i seksu, najviše ‘gugla’.

Moors i njezin tim smatraju da pojmovi u tražilici mogu odati sliku ne samo o osobi koja istražuje nego i očitati seksualni puls naroda i otkriti trendove među nečija četiri zida. Ako uzmemo da je njezina teza ispravna (zašto ne bi bila, pogledajte u ‘history’ na vlastitom računalu), ‘svinganje’ iliti grupna razmjena partnera radi doživljavanja seksualnih vrhunaca potpuno je demode, a u modi su izleti drugom partneru s kojima je upoznat onaj prvi (i obratno).

Naime, pokazalo se da je poliamorija, bivanje u ljubavnoj vezi s više od jedne osobe, i koncept otvorene veze – konsenzus o šaranju, pojmovi koji se ‘guglaju’ sve češće.

Kako je stranim medijima objasnila Moore, pokazalo se da interes za poligamne odnose raste s njihovim spominjanjem u nekim popularnim filmovima ili serijama poput ‘Kuće od karata’ ili ‘Djevojaka’. Naime, pretraga spomenutih pojmova doživjela bi vrhunac ako bi se emitirala u nekom od popularnih televizijskih sadržaja.

No da ne biste zaključili kako onda teza s početka priče pada u vodu pa se ti pojmovi ne ‘guglaju’ zato što se žive, nego zato što se negdje spominju, tim istraživača ispitao je i desetak tisuća slobodnih Amerikanaca, od kojih je dosad najviše izjavilo kako je barem jedanput u životu bilo u takvu odnosu (nije navedeno bi li ga ponovilo).

Točnije, podatak da je petina trenutačnih samaca iskušala neku vrstu suživota s više od jedne osobe nameće zaključak da poligamni odnosi postaju sve običniji ili, ako hoćete, sve manje nenormalni. To propitivanje teze jesu li ljudska bića po prirodi zaista monogamna ili je to samo nametnuti društveni uzorak ponašanja, poznato je od davnina, ali čini se da tek sada počinje malo ozbiljnije detabuiziranje nemonogamnog ponašanja.

Zanimljivo je da se odnos u kojemu sudjeluju duše s otvorenim kartama na stolu temelji na jednakim vrijednostima kao i onaj monogamni. Snaga njihove otvorene veze počiva na međusobnom povjerenju, zadovoljstvu i strasti kao i kod onih koji su se obvezali na vjernost i kojima ne pada na pamet partnera dijeliti s nekim drugim. Pripadnici mlađih generacija (milenijaca) većinom su ti koji žele iskušati alternativne ljubavne priče u kojima glavni protagonist nije par, nego trojac ili četverac.

Neki to čine uinat ‘starcima’ i njihovu konceptu vjernosti do smrti, neki jer žele probati nešto drugo prije konačnoga ‘da’, a neki zato što ne vjeruju da odnos sa samo jednom osobom ima (iskrenu) budućnost. Bez obzira na razloge, izgleda da se to čini sve češće i da će sve više pojedinaca, baš kao što je bio slučaj s istospolnom ljubavlju, zbog potpore glavnih medija i češćeg spominjanja poliamorije u javnom diskursu početi izlaziti iz ormara.

Ostaje nadati se da će takvi primjeri, ta petina slobodnih modernih duša, otkriti i tajne uspjeha takva odnosa koji, po definiciji, mora biti lišen ljubomore. I, najvažnije, kako uspijevaju ‘hendlati’ s više partnera kad je katkad i život s jednim – život s jednim previše.

