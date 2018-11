Predstavljena web stranica Brend kulture

U petak, 9. studenog u Studiju Smijeha u Zagrebu, uz jutarnju kavu, slatke zalogaje i dozu ozbiljnosti predstavljeno je online izdanje jedinog hrvatskog magazina o kulturi brendiranja – Brend kultura.

Uzvanici iz svijeta biznisa, medija, obrazovanja, te klijenti, suradnici i prijatelji Dhar media marketinške agencije te partneri projekta Superbrands Hrvatska, proslavili su predstavljanje web stranice brendkultura.com. Na Brendfastu u Studiju Smijeha jutro je započelo stand up nastupom komičarke Marine Orsag.

– U svijetu oglašavanja i komunikacije uvijek se traži kreativnije i više, a to dobro znaju brendovi te njihove kreativne i komunikacijske agencije. Umijeće brendiranja danas postalo je dio kulture, bez brendiranja vlastitog imena, proizvoda ili usluge, potpuno smo nevidljivi. Postati vidljiv i u svijetu struke značajno je priznanje brendovima i kreativcima na svim razinama – početnicima i velikanima marketinškog i komunikacijskog svijeta, a Brend kultura prepoznajući takve igrače stvara odličan sadržaj, naglasila je Lea Brezar, CEO Dhar medie.

Josipa Celinić, urednica Brend kulture, istaknula je važnost postojanja ovakvog magazina za struku uz neophodnu simbiozu offline i online izdanja.

– Brend kultura je poseban projekt, koji nema sebi sličnoga. Magazin je potpuno autorsko djelo koje je autentično i stručno s dozom onog kul elementa. U preglednom dizajnu i tekstovima koje ćete s lakoćom pročitati predstavljamo posebne priče o brendovima, o kojima se priča i o kojima bi se trebalo pričati, pomažemo vidljivosti novih brendova, promičemo dobre pothvate, proglašavamo najKUL kampanje i slavimo sve uspjehe s brendovima zajedno. Zbog sve većeg interesa za našim temama, ne samo stručne već i šire publike, lansirali smo i WEB stranicu, koja vama i nama pruža brojne dodatne mogućnosti za komunikaciju vaših inspirativnih startanja, brendiranja, lansiranja proizvoda, rebrendiranja, kao i svih ostalih novosti o vašem brendu, kazala je Celinić.

O Brend kulturi govorilo se i iz redova struke, pa je na Brandfastu Vlatka Kamenić- Jagodić iz HEP-a izjavila:

– Počašćena sam što imam prilike reći nešto o Brend kulturi, magazinu koji s veseljem iščekujem svaki mjesec. U moru političkih dnevnika i časopisa, Brend kultura jedini je marketinški magazin i pravo osvježenje za sve nas marketingaše. Pregršt zanimljivih tema i intervjua, inspirativnih priča i događanja, ono je što Brend kulturu čini posebnom. Čitanje Brend kulture iznova u meni budi optimizam i svaki mjesec me podsjeća na to zašto toliko volim svoj posao. Čestitam Vam na lansiranju web stranice, koja me jako veseli i želim Vam još puno dobrih priča i uspjeha u daljnjem radu.

