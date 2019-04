Procvat botoksa u Hrvatskoj: Tretmani se nude čak i u stomatološkim ordinacijama

Uz dermalne filere, botoks je najpopularniji postupak u Hrvatskoj, ne samo u estetskoj medicini nego i u estetskoj kirurgiji. Riječ je o brzorastućem tržištu u Hrvatskoj jer se tretmani osim u poliklinikama čija je djelatnost estetska medicina obavljaju i u dermatološkima i oftalmološkima, kao i u onima koje pružaju usluge iz više područja medicine te stomatološkim ordinacijama. Botoks je trenutačno popularniji od liposukcije, operacija grudi, ‘faceliftinga’, operacije nosa… Robuju mu mnoge žene, ali sve više otkrivaju ga i muškarci, koji već čine dvadeset posto pacijenata.

Iako se riječ ‘botoks’ prevodi kao ‘otrov’, zapravo je purificirani protein, lijek koji se u medicini upotrebljava više od stotinu godina, objašnjava dr. Nikola Milojević, estetski kirurg i vlasnik Poliklinike ‘Milojević’ u Zagrebu te Milo Clinica u Londonu. Može kontrolirati mišiće tako da ih uspava, odnosno uspori, da bi se, primjerice, ojačali drugi mišići. Može se upotrebljavati u ortopediji, urologiji, gotovo u svim granama medicine.

– Između 30 i 40 posto usluga u našim poliklinikama u Engleskoj i Hrvatskoj otpada na tretmane botoksom – ističe dr. Milojević, koji kaže i da ima pacijente već od osamnaest, devetnaest godina pa sve do osoba u kasnim osamdesetima, i to raznih zanimanja: od spremačica, vozača autobusa do poznatih javnih osoba, političara…

Najčešći je zahvat botoksom uklanjanje bora nastalih zbog mrštenja, općenito bora oko očiju i na čelu, otklanjanje znojenja pazuha i dlanova te zatezanje brade i vrata.

Poslovnjaci pak najčešće dolaze na tretmane uklanjanja podočnjaka filerima i podvrgavaju se tretmanima laserom za oblikovanje tijela.