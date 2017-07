Prva epizoda sedme sezone Igre prijestolja piratski preuzeta oko 90 milijuna puta

Premijera sedme sezone Igre prijestolja piratski je preuzeta oko 90 milijuna puta prema analizi koju je provela tvrtka koja se bavi tehnologijom protiv internetskog piratstva. Oko 15 milijuna puta preuzeta je u SAD-u, dok je na drugom mjestu Velika Britanija s 6 milijuna ‘skidanja’.

Da bi se te brojke prikazale u perspektivi, HBO je sam imao gledanost od 16,1 milijun za premijeru u nedjelju, uz nadolazeće gledanje na DVR-u i HBO-ove streaming usluge. Sky Atlantic izvijestio je da je 2.8 milijuna gledatelja gledalo ovu britansku premijeru, što je više od pola manji broj od ‘piratskih’ gledatelja.

>>>Druga sezona serije Stranger Things stiže na Halloween

Veliki upitnik, naravno, je točnost te brojke od 90 milijuna. Prošle godine, TorrentFreak je izvijestio da je 14.4 milijuna ljudi preuzelo kraj šeste sezone Game of Thrones. Prema antipiratskoj tvrtki Muso, u tih 90 milijuna uključeni su i oni koji su piratski emitirali tu popularnu seriju.

Od tih 90 milijuna, Muso kaže da je 8,4 milijuna javnih preuzimanja datoteka, 5 milijuna iz digitalnih datoteka, a 523.000 s privatnih torrent stranica, što je ukupno 13.9 milijuna izravnih preuzimanja.

Muso objašnjava podatak od 90 milijuna tako što su koristili agregirane podatke o prometu iz SimilarWeba u prošlosti, a ova analiza vjerojatno upotrebljava i SimilarWeb podatke koji su prikupljeni iz niza izvora, uključujući alatne trake preglednika, dnevnike prometa od ISP-ova, vlastite web alate za indeksiranje i izravne podatke s nekih web stranica i aplikacija trećih strana.

>>>B.trek: News Bar i B.net lansirali prvi SF serijal na YouTubeu

Poput bilo kakvih pokušaja procjene globalnog trenda iz malog uzorka podataka, točnost te brojke od 90 milijuna dolara oslanja se na Musovu metodologiju. Muso je također tvrdio da je prošle godine Grand Tour bio ilegalno gledan 7,9 milijuna puta te da je to emisija koja je najviše puta ilegalno preuzeta. No, ta informacija nije bila točna, ali Grand Tour nije u istoj ligi kao Game of Thrones.

U svakom slučaju, čak i ako je pravi broj piratskog skidanja Game of Thronesa blizu 30 ili 40 ili 50 milijuna, to je još uvijek nevjerojatna brojka koja daleko nadmašuje broj ljudi koji plaćaju kako bi legalno gledali taj sadržaj.

Komentari