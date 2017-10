FOTO: Prve dame – Politika i moda

One nisu samo predsjedničke supruge i žene iz sjene koje se bave humanitarnim radom. Zadatak je prvih dama biti ambasadoricama svoje zemlje i razbijati predrasude o nedodirljivim i uštogljenim državnim poglavarima. Neke su kroz povijest u tome uspjele, neke su bile poznatije od svojih supruga, ali nijednu do ove godine modni stilisti nisu zaobilazili kao što se to dogodilo Melaniji Trump uoči inauguracijske svečanosti.

Kad je predsjednik SAD-a Zachary Taylor 1849. svoju suprugu prozvao prvom damom, nije ni slutio u što će se promenuti ta neslužbena titula i koliki će imati političko-društveni utjecaj. Stotinjak godina poslije jedna od zapaženijih dama bila je supruga američkog predsjednika Johna F. Kennedyja, Jacqueline, koja je govorila da je glavna zadaća prve dame brinuti se za predsjednika kako bi on što bolje služio svojem narodu.

Težak zadatak

No Jackie je za američku javnost bila mnogo više od brižne supruge i dame s istančanim modnim ukusom; vjerovala je da je svojom ulogom itekako dala obol za Kennedyjeva mandata u Bijeloj kući. Trudila se utjecati na tadašnje društvo šezdesetih sudjelujući u odlukama svoga muža. Osobito je poznata po tome što se borila za očuvanje američke baštine i bodrila žene s obitelji da se obrazuju i profesionalno razvijaju jer ne moraju brak i majčinstvo biti njihove jedine životne uloge su zapamćene kao uspješne ambasadorice svoje zemlje, ali i kao modne ikone s kojima je svaki dizajner jedva čekao surađivati.

Žrtva supruga

Sve do siječnja ove godine kad su 45. mandatara SAD-a Donalda Trumpa i njegovu prvu damu upravo modne kuće dočekale na nož i javno, u dugom popisu imena, pokazale da nijedan dizajner koji drži do sebe neće odijevati Melaniju za inauguracijsku svečanost. Takav potez iz svijeta industrije koja nema politički predznak itetkako je potvrda općega nacionalnog razočaranja zbog politike i svjetonazora mandatara koji preuzima vlast. S druge strane, u Europi se u otprilike isto vrijeme vodila polemika o francuskom predsjedniku Emanuelu Macronu i njegovoj supruzi, 25 godina starijoj Brigitte.

Javnost nije bila zaokupljena samo političkim programom novog predsjednika nego je uvelike kritizirala što je oženjen svojom nekadašnjom profesoricom, po godinama vršnjakinjom svojih roditelja. Međutim, upravo je ta obrazovana i pametna dobrodržeća gospođa svojim nastupom malo-pomalo stišavala zle komentare, a najviše je oduševila modnu kritiku svojim stajlingom. Žena čiji su odabir lepršave mladenačke kombinacije bila je na tankom ledu da je cijela nacija ismijava, ali mudrim modnim odabirima priču o godinama maknula je u drugi plan te minice, traperice i ležerne sakoe učinila svojim zaštitnim znakom, ubirući pohvale javnosti i medija sa svakim pojavljivanjem u javnosti.

Kate Middleton i princeza Diana

Od osamdesetih pa sve do polovine devedesetih najomiljenija prva dama dolazila je s britanskog dvora. Cijeloj je svjetskoj javnosti princeza Diana bila mnogo bliža i draža od kraljice Elizabete i njezina uštogljenog sina, princa Charlesa. Svijet je osvojila prirodnošću, iskrenošću, a ženskoj je populaciji postala i najveći modni uzor. Svi su svjetski dizajneri šivali za nju.

Osim Diorovih i Chanelovih kostima za svečane prigode u slobodno vrijeme odijevala se sportski i ležerno, zbog čega su je svojedobno mnogi uspoređivali s Grace Kelly. Danas je njezina nasljednica upravo Kate Middleton, supruga Dianina sina, princa Williama. Poveznica između dviju princeza ukusan je i nenametljiv odabir modnih kombinacija, a Kate baš kao pokojna Diana obožava šešire te plave i ružičaste nijanse odjevnih predmeta.

Grace Kelly

Brak oskarovke i holivudske dive s princem Rainierom III., prema mišljenju javnosti, bio je najbolji marketinški potez Kneževine Monako. Prelijepa Grace Kelly bila je muza mnogih kreatorskih imena, a osobito je poznata po velikoj kožnatoj Hermèsovoj torbi koja se i dandanas naziva ‘Kellynom torbom’. Njegovala je jednostavan izgled, s malo šminke.

Jovanka Broz

Jovanka Budisavljević sredinom pedesetih postala je Titova supruga i počela vrijedno graditi karijeru prve dame bivše Jugoslavije. Modni izričaj gradila je uz pomoć mađarske kreatorice Klare Rothschild i zagrebačke Žuži Jelinek. Javnost je pamti po rupcima koje je vezala kao turbane, decentnim ogrlicama i prekrasnim odjevnim kombinacijama.

Jackie Kennedy

Zbog njezinih besprijekornih odjevnih kreacija šezdesetih su godina slavnu Jackie mediji stavili na tron modnog stila s kojega ni danas, 23 nakon smrti, nije svrgnuta. Razbila je tabu da žena na visokom položaju mora nositi crne i sive kompletiće kako bi djelovala ozbiljno. Tim strogim pravilima pretpostavila je Chanelove kostime u boji kojima je isticala decentan stil, ženstvenost i damsko držanje.

Šeika Mozah Bint Nasser Al-Missned

Bivša prva dama Katara, izrazito lijepa i inteligentna Mozah, poznatija od samog supruga, katarskog emira, obrazovana je i najistaknutija prva dama u cijelom Zaljevu. Njezin modni stil koji ne skriva lice i ističe figuru iako je često zakopčana do grla zasniva se na kolorističnim odjevnim kombinacijama svjetskih dizajnera i itkekako je važan za promidžbu arapskih žena.

Piše: Jelena Gotovac Kačan

