Simpsoni u novoj sezoni posvetili prvu epizodu Igri prijestolja

Popularna crtana serija Simpsoni svoju 29. sezonu započinje epizodom inspiriranom Igrom prijestolja pod nazivom ‘The Serfsons’, prenosi Deadline.

U magičnoj srednjovjekovnoj eipizodi, Marge se pretvori u Ice Walker-a, a Homer prisiljava Lisu da iskoristi zabranjenu magiju kako bi pronašli lijek. Kada Kralj to otkrije organizira otmicu Lise, a Homer postaje vođa feudalnog ustanka kako bi ju spasio.

