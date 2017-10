Slatki gastro transfer: Petra Jelenić nova je pastry chefica Bluesuna

Transfere uglavnom vezujemo uz sport, no u zemlji koja ima iznimno uzbudljivu kulinarsku scenu, jednako se, ako ne i pažljivije, prate potezi njezinih najboljih chefova.

Najnoviji je onaj Petre Jelenić, najpoznatije hrvatske pastry chefice, majstorice za slatko. Nakon godina stvaranja provedenih u privatnom biznisu, i kao jedna od najtraženijih konzultantica u Hvatskoj, odlučila se na zaokret u karijeri i prihvatila ponudu Bluesuna, gdje dolazi na mjesto korporativne pastry chefice i predavačice na internoj Bluesun Akademiji.

– Bluesun ima velike ambicije, a s obzirom da sam vidjela koliko su dosad postigli i napravili za domaću gastro scenu, uvjerena sam da možemo napraviti i još jedno čudo – ono slatko. Fasciniraju me njihovi projekti vina Stina, vlastite eko farme goveda u Slavoniji, a ono što me, da tako kažem – kupilo, jest njihova Akademija, kaže Petra Jelenić.

Tako će gosti 15-hotela ovog lanca imati privilegiju uživanja u njezinim slasticama, a polaznici Bluesun Akademije imati jedinstvenu privilegiju da im baš ona bude jedan od predavača.

– Jednako koliko volim svoj poziv toliko volim i podučavati. Završila sam školu za slastičara, no ozbiljno sam počela učiti kad sam počela raditi. Kroz Akademiju imam direktan način utjecati na kvalitetu slastičarstva. Mislim da mi je to najozbiljniji zadatak u karijeri koji ne mogu dočekati, dodaje slavna slastičarka.

>>>U Bluesun hotelima jede se ekološki uzgojena junetina i teletina

Inače, Bluesun Akademija dala je već nekoliko generacija učenika. Kako većina ostaje raditi u sustavu hotela Bluesun, ta je tvrtka i ove godine odlučila stipendirati učenike strukovnih škola koji se školuju u najjtraženijim zanimanjima u Hrvatskoj – a to su kuhar, slastičar i konobar.

Na Akademiji predaju im nagrađivani chef Tomislav Kožić kao executive chef Bluesun lanca, Petra Jelenić – korporativna pastry chefica, Damir Klisurić – korporativni bar manager, Jakov Tironi – glavni sommelier Bluesuna te Srećko Sulić i Mladen Bartol – interni treneri za restoransko poslovanje.

– Ja volim raditi s djecom, a to je ujedno i najizazovniji i najodgovorniji dio procesa. Mnogo se toga promijenilo od vremena kad sam se školovala i upravo zato smatram da im je Akademija potrebna. Za rad s djecom treba veliko strpljenje koje mi imamo. Treba im opet i opet pokazati kako se nešto radi. I objasniti zašto se nešto radi. Ja nisam nikada prihvaćala odgovor – zato jer to ja tako kažem. Naučiti ih treba kako se radi starinski, jer često će im trebati, no moraju poznavati i najnoviju kuharsku opremu. Pokaži tehnike, objasni termine. Objasni kemijski proces, objasni namirnicu, temperaturu. 100 puta, kaže žena čiju akviziciju u Bluesun Akademiji tretiraju kao “šećer na kraju”.

Komentari