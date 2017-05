Stručnjaci: Tuširanje navečer blagotvorno za san, ujutro za svjež i lakši dan

Koje je najbolje vrijeme za tuširanje? Iako kod ovog pitanja vlada gotovo jednaka podijeljenost kao i kod pitanja ulijeva li se u šalicu najprije mlijeko ili čaj, stručnjaci tvrde – navečer i imaju dobro objašnjenje za to.

Toploga mlaza vode koji relaksira na kraju napornoga dana ne bi se odrekli oni kojima je navika otići pod tuš navečer, no njihovi neistomišljenici ističu vitalizirajući učinak jutarnjeg tuširanja nakon kojega se osjećaju svježima i lakše započinju dan.

Što je, po mišljenju stručnjaka, bolje?

Oni tvrde da je to večernje tuširanje, što nikoga ne mora spriječiti da se otušira ujutro ili i ujutro i navečer, piše Independent. S obzirom na to da nema razlike u čistoći tijela tijekom dana između onih koji se tuširaju ujutro i onih koji to čine navečer, s higijenske je strane samo doba nevažno. No postoje druge stvari na koje utječe tuširanje – a to je stanje organizma.

– Ako ste jutarnji tip i volite jutarnje osvježenje pod tušem, samo nastavite to prakticirati, rekla je Nancy Rothstein koja sebe naziva Veleposlanicom sna. “No svakako se istuširajte i navečer. Naime, važno je da u krevet legnete čisti, ne unoseći u njega prljavštinu koja se na vama skupila tijekom dana. Nije zanemariv ni psihološki trenutak, jer na taj način razdvajate noć i dan”, kazala je.

Ako ste cijeli dan proveli u sandalama, trebali biste prije odlaska u postelju oprati bar stopala, savjetuje Rothstein. Ističe da organizam ima koristi i od jutarnjeg tuširanja i od onog navečer.

Meditacija

– Jutarnje tuširanje omogućuje vam svojevrsnu meditaciju prije početka napornoga dana, tvrdi liječnica Mona Gohara, profesorica dermatologije na Medicinskom fakultetu Yale. “Meditacija može utjecati na smanjenje upalnih procesa na koži jer održava razinu hormona kortizola pod kontrolom”, objasnila je, preporučivši tuširanje u toploj vodi, zbog koje će koža djelovati zdravije, a ne u prevrućoj, jer će učinak biti suprotan osobito kada je posrijedi suha i osjetljiva koža.

Unatoč dobrim stranama jutarnjeg tuširanja, dr. Rothstein se s kolegama slaže da i večernji odlazak pod tuš blagotvorno utječe na kožu, jer s nje uklanja svu nečistoću, ulje i čestice prašine koje su se na kožu ‘zalijepile’ tijekom dana.

Bez obzira na navedenu korist za kožu, najbolji argument za to da se odlučite za tuširanje prije spavanja je – kvaliteta sna.

– Kad liježete u postelju, trebali biste se osjećati čisto. Bili ste vani cijeli dan i ne želite u krevet s prljavštinom koju ste ‘navukli’ na sebe. Večernje tuširanje sastavni je dio vašeg rituala odlaska na odmor. To je vrijeme samo za vas – nema mobitela, nema e-pošte, samo raskoš čiste tople vode koja vas opušta, kaže dr. Rothstein, ponavljajući da je topla voda uvijek bolja od vruće.

– Zamišljajte večernje tuširanje kao pripremu za odlazak na počinak. Što kvalitetnije budete spavali, vaša koža i kosa ujutro će izgledati bolje. Čak i kada ste jako iscrpljeni i želite se samo ‘ubaciti’ u postelju, nemojte odustati od tuširanja. Pustite da vam voda klizi preko lica i tijela, savjetuje.

Ako ste se otuširali nakon ustajanja, trebate li to učiniti i navečer? Ne nužno, jer to može utjecati na isušivanje kože, tvrdi dr. Gohara prepuštajući odluku svakom pojedincu.

Navike tuširanja individualna su stvar, no s dostupnošću vode većina ljudi u razvijenom svijetu danas se tušira svakodnevno, a tuširanje se smatra zdravijim načinom pranja od kupanja, koje podrazumijeva namakanje u vodi prepunoj mrtvih stanica i prljavštine.

