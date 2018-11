Summit Kim-Trump na haljini singapurske natjecateljice za Miss Universe

Mir u svijetu – često ponavljana fraza na natjecanjima ljepote ove će godine pronaći mjesto ne samo u porukama singapurske kandidatkinje za Miss Universe nego i na njezinoj haljini, javlja Hina.

U finalu natjecanja ljepote u Tajlandu u prosincu će 24-godišnja Zahra Khanum biti u haljini inspiriranoj summitom u Singapuru na kojem su se po prvi puta susreli američki predsjednik Donald Trump i sjevernokorejski lider Kim Jong Un.

Trump-Kim summit inspires latest Miss Universe Singapore national costume https://t.co/rEasoTmsX0 pic.twitter.com/UJsKif5L6y — The Straits Times (@STcom) November 29, 2018

Gornja polovica ove bizarne kreacije ima pričvršćena raširena krila golubice sa znakom mira na poprsju, dok su na suknji naslikane dvije ruke u stisku rukovanja, jedna omotana u američku zastavu, a druga u sjevernokorejsku.

– S obzirom na to da je summit bio mirovni bilo je normalno odučit se za temu mira u svijetu, kazao je singapurski kreator kostima Moe Kasim, nimalo suptilno dajući do znanja da je i natjecanje ljepote samo još jedan politički event ili bi to volio biti, jer su političari danas ipak veće zvijezde od missica.

Neobični je kostim odmah izazvao maštovite reakcije Twitter zajednice.

Miss Universe Singapore 2018 Trump-Kim summit costume causes Photoshop battle https://t.co/Tl38Vk8zmI pic.twitter.com/DEaS9kA82a — Mothership.sg (@MothershipSG) November 29, 2018

