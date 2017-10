Tarantino: Znao sam da priče o Weinsteinu nisu puke glasine

Filmski redatelj Quentin Tarantino izjavio je da je znao kako se prema ženama odnosi njegov blizak suradnik i producent Harvey Weinstein te da mu je sada žao što na seksualna uznemiravanja i napade nije reagirao te što tada nije ništa otkrio.

Sad je Tarantino to potvrdio, priznavši da mu je žao što nije ništa učinio da spriječi daljnje Weinsteinovo zlostavljanje žena. Potvrdio je i da je znao da priče o Weinsteinu nisu glasine niti priče iz druge ruke.

Tarantino je jedan od najbližih suradnika Harveyja Weinsteina s kojim je surađivao na brojnim filmovima. Javnost je pretpostavljala da slavni redatelj zna kako se producent odnosi prema ženama.

– Znao sam dovoljno… i mogao sam učiniti više, rekao je Tarantino u intervjuu za New York Times, iznoseći neke konkretne slučajeve.

– Da sam napravio ono što sam trebao napraviti, ne bih s njim surađivao, rekao je Tarantino za New York Times, dodavši i da je za Weinsteinovo nedolično ponašanje čuo puno ranije.

Prve navode o seksualnom uznemiravanju i Weinsteinovim napadima ovaj su mjesec objavili New York Times i New Yorker, a nakon toga su se brojne glumice javno osmjelile o tomu progovoriti.

Među žrtvama Weinsteinova spolnog uznemiravanja je i Tarantinova bivša djevojka Mira Sorvino koja mu se na to požalila, no redatelj tvrdi kako tada nije vjerovao da bi njegov prijatelj to činio tako otvoreno.

– Ja sam te priče marginalizirao. Da sada kažem bilo što, zvučalo bi kao puki izgovor, rekao je Tarantino.

On i Weinstein suradnju su započeli 1992. kad je ovaj drugi u distribuciju pustio film ‘Reservoir Dogs’. Nastavili su suradnju na ‘Paklenom šundu’, ‘Kill Bill’, ‘Inglorious Bastards’ i ‘The Hateful Eight’, a nedavno je Weinstein za dobrog prijatelja Tarantina organizirao zaruke.

