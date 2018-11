‘Teret’ je najbolji film 16. Zagreb Film Festivala

Proglašeni su najbolji filmovi 16. Zagreb Film Festivala. Zlatna kolica za najbolji dugometražni film otišla su filmu Teret Ognjena Glavonića.

Nagradu je u ime redatelja preuzeo glavni glumac Leon Lučev koji je u emotivnom govoru istaknuo važnost međusobne podrške među ljudima, pogotovo onima koji su u nekoj vrsti pobune, upozoravajući kako iduće godine ZFF-a možda neće biti u kinu Europa jer se ovih dana šuškakako je moguća prenamjena prostora kina u noćni klub.

Posebno priznanje u kategoriji dugometražnog filma dobio je tajlandsko-francusko-kineski film Manta Ray redatelja Phuttiphonga Aroonphenga.

Kino Europa postalo nacionalno blago

Zlatna kolica za najbolje ostvarenje iz programa Kockice osvojio je film Bila soba Mladena Stanića.

Posebno priznanje u programu Kockice dodijeljeno je Dubravki Turić za film Trešnje. Najbolji kratkometražni film iz međunarodnog programa je iransko-talijanski film Pogled Farnoosha Samadija, a posebno priznanje u tom programu pripalo je poljskom filmu Tremor Dawida Bodzaka.

Zlatni bicikl za najbolji film iz programa Ponovno s nama osvojio je film Ne ostavi traga Debre Granik.

Žiri programa PLUS sastavljen od srednjoškolaca nagradio je belgijski film Na putu Joachima Lafossea koji dinamikom događaja i prikazom kirgistanskih prostranstava daje dobar uvid u odnos majke i sina.

HT nagrada publike za najbolji dugometražni film pripala je islandsko-francusko-ukrajinskom filmu Halla ide u rat u režiji Benedikta Erlinssona, koji je ocijenjen s 4,8.

Nagrada za najbolji pitch 16. ZFF-a pripala je makedonskom projektu How I Learned to Play Chess autora Borjana Stojkova i Dushana Efremova, dok su posebna priznanja dobili Vozi me na more (Tamara Todorović i Andrija Dujović) te Krhko (Tomislav Šoban i Adrijana Dimić).

