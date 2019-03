TOP 10 najboljih podcasta koji sudjeluju u revoluciji slušanja priča

Podcast se iz geekovskog formata pretvorio u punokrvni mainstream medij koji transformira sve – od popularne kulture, novinarstva pa do storytellinga. Pokazalo se da se dobar sadržaj ne treba gledati, već se može samo – slušati. Izdvojili smo deset najboljih podcasta.

1. VOGUE

Kultni lifestyle časopis odnedavno ima i vlastiti kanal koji vodi, ni manje ni više nego, bard modnog novinarstva André Leon Talley. Osim očekivanih modnih tema, André, zajedno sa svojim gostima, progovara o recentnim trendovima iz svijeta popularne kulture, novca, statusa i života. Ljubitelji brenda Vogue mogu slušati i kanal britanske verzije ‘Appearances’, u kojem urednik Steve McQueen s poznatima razgovara o njihovoj percepciji samih sebe u odnosu na ono kako ih javnost doživljava.

2. OPRAH’S MASTERCLASS

Kraljica talk-showa i, po novome, jedna od vodećih duhovnjaka novog doba Oprah Winfrey na svom kanalu ugošćuje vodeće svjetske zvijezde poput Jane Fonde ili Jay-Zija, koji otvoreno pripovijedaju o svom osobnom životu, svojim usponima i padovima. Za one koji bi pak željeli uroniti dublje u svijet duhovnosti, Oprah je pripremila i kanal ‘SuperSoul Conversations’, u kojem pak o vještini življenja razgovara s modernim guruima.

3. SCHOOL OF GREATNESS

Za Lewisa Howesa slušatelji kažu da je sa svojim podcast kanalom uspio napraviti nemoguće – spojiti biznis i samorazvoj u kohezivnu i inspirativnu cjelinu i to sve uz malenu pomoć uvaženih javnih osoba i stručnjaka. Tako, primjerice, o pobjedničkom mentalitetu možete naučiti od Kobea Bryanta, a o podizanju samopouzdanja od autorice Rachel Hollis. Howes tako na vrlo razumljiv i motivirajući način nudi ‘how to’ savjete koji mogu poboljšati nečiji osobni, ali i poslovni život.

4. THIS IS LOVE

Iz radionice takozvanog ‘true-crime’ podcasta ‘Criminal’ stiže još jedan, potpuno drugačiji kanal – ‘This is Love’. Za razliku od mračnih krimi-priča iz ‘pionirskoga’ kanala, na ovom slušatelji mogu čuti stvarne priče o ljubavi. Kako stoji u službenoj najavi, na ovom kanalu ‘istražuju jednu od najveći misterija ljudskog života’. Umirujući ton voditeljice Phoebe Judge vodi slušatelje kroz tople priče o ljudskim odnosima i pokušava objasniti što smo sve spremni žrtvovati kad je prava ljubav u pitanju. I, uopće, isplati li se?

5. MODERN LOVE

Popularna kolumna New York Timesa ‘Modern Love’ nedavno je dobila i svoju podcast inačicu. No umjesto rješavanja ljubavnih problema, voditelji Meghna Chakrabarti i Daniel Jones pozivaju slavne osobe da čitaju priče i eseje o ljubavi, gubitku i iskupljenju. Na ovom kanalu tako možete čuti Willema Dafoea koji čita priču ‘Missing a Father I Hardly Knew’, crticu ‘When a Couch is More Than a Couch’ u interpretaciji Kate Winslet ili pak priču ‘Grappling with the Language of Love’ koju donosi Saoirse Ronan.

6. SERIAL

Spinoff’ podcasta ‘This American Life’ (također za preporuku), ‘Serial’, koji nazivaju i pionirom ‘mainstream’ podcastinga, trenutačno emitira treću sezonu. U prvoj se reporterka Sarah Koening bavila ubojstvom tinejdžerice Hae Min Lee, a u drugoj istražila slučaj vojnika Bowea Bergdahla optuženog za dezerterstvo. Treća sezona, koja traje od rujna prošle godine, ne analizira pojedinačni slučaj, već funkcioniranje pravosudnog sustava u Clevelandu. Iako je tema drukčija od prethodnih, ova im je sezona najuspješnija do sada.

7. THE STUFF MOM NEVER TOLD YOU

Lansiran prije punih devet godina, ovaj kanal i dalje je jedan od najslušanijih koje stvaraju žene ženama (ne nužno samo njima). Na njemu voditeljice govore o zaista širokom rasponu tema kojima je ‘bivanje ženom’ zajednički nazivnik. Tako možete saznati sve o ‘džepnoj’ revoluciji (zašto je ženska odjeća originalno zamišljena bez džepova), zaboravljenim ženama koje su obilježile povijest ili pak ‘ozbiljnijim’ temama poput ženske ravnopravnosti u poslovnoj areni ili rasnim predrasudama.

8. 99% INVISIBLE

Vrlo zanimljiv kanal donosi ‘priče koje nigdje ne možete čuti’, a tiču se posve običnih stvari koje vrlo često prolaze ispod radara. Autori u suštini progovaraju o tome zašto stvari jesu takve kakve jesu te na koji način formiraju svijet i/ili percepciju svijeta oko nas. Tako, primjerice, možete saznati zašto su klupe dizajnirane da budu neudobne, kakve veze igra ‘Magic: The Gathering’ ima veze s kolektivnom sviješću ili kako u jednoj običnoj slamki počiva čitava povijest modernog svijeta.

9. SUROVE STRASTI

‘Surove strasti’ podcast su Saše Tenodija i Ivana Vorasa u kojem dvojac razgovara s ljudima ‘koji se ujutro bude s osjećajem svrhe i idu spavati s osjećajem postignuća’. Cilj kanala je dešifrirati njihov moždani sklop, otkriti kako razmišljaju, koje su im strategije te kako svakodnevno ostvaruju što žele. Na ovom kanalu tako možete poslušati razgovore s brojnim domaćim ‘strastvenjacima’ od poduzetnica Manuele Šole i Kristine Ercegović pa do ‘čarobnjaka riječi’ Nebojše Grbačića i Nenada Vukušića.

10. THE JOE ROGAN EXPERIENCE

Komičar Joe Rogan nezaobilazan je u svijetu podcasta. Svojim kanalom ‘The Joe Rogan Experience’ Rogan posljednjih 10 godina obara rekorde slušanosti, dobio je brojne nagrade struke i publike, a posljednju, Best Comedy Podcast, dodijelio mu je iHeart Radio. Rogan ugošćuje brojne javne osobe (npr. Elon Musk, Mike Tyson, Jordan Peterson) koje zbog njegove neposrednosti i duhovitosti odgovaraju na pitanja i na način na koji ne bi u nekim drugim, konvencionalnim medijima.

