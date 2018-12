Top komadi za glam look iz Heraldi for Men and Women storea

Pronaći savršen party look nije jednostavan zadatak jer je stiglo doba godine koje nam donosi mnogo događanja koji zahtijevaju glamurozne stajlinge.

Heraldi for Men & Women predlaže outfite u kojima ćete zablistati na svečanoj večeri ili novogodišnjem partyu.

Heraldi for Men za njega predlaže kombinaciju, Canali odijelo ili smoking u kojem ćete izgledati savršeno elegantno, Joop! koji je uvijek u trendu i odmjeren, te razigrani Paul Smith za nezaboravan party look.

Kako bi stajling bio potpun i dao završni tuch, začinite ga sa Church’s, Harrys of London ili Paul Smith cipelama.

Heraldi for Women ističe pidžama odijelo s potpisom Victoria Beckham od svjetlucavog glittera, savršen party look za novogodišnju večer.

Kako je crvenoj boji teško odoljeti, dobitna kombinacija je Joseph odijelo u izazovno vatrenocrvenoj boji u kojem ćete zračiti samouvjerenošću i zaraznom strastvenom energijom.

Alternativa crvenoj boji uvijek je dobrodošla elegantna crna koja će dobiti sasvim novu dimenziju s dodatkom ekskluzivnog modela cipela iz kolekcije dizajnerskog branda Proenza Schouler, Rochas ili Tabitha Simmons.

Duge svilene haljine rezervirane su za elegantne večernje trenutke, a ove sezone Heraldi for Women iz svojih kolekcija izdvojio je ledeno plavu Jil Sander, petrolej Joseph i crvenu Paul Smith haljinu jednostavnih, elegantnih i bezvremenskih krojeva.

Outfiti za svečane dane i najluđu noć u godini dostupni su u Heraldi for Men and Women u Frankopanskoj 6 i Heraldi for Men u Arena centru, Zagreb.