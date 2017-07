VIDEO: Brod koji sam stvara gorivo krenuo na šestogodišnju Odiseju

Samonapajajući brod krenuo je na put oko svijeta, koji bi trebao trajati 6 godina i dokazati kako brodovi mogu nesmetano ploviti s pogonom na čistu energiju. Energy Observer, ime je broda, koji koristi solarne panele za napajanje motora i svega ostaloga što je brodu potrebno za putovanje.

Osim solarnih ploča, brod ima integrirane hidrogenske ćelije te vjetroturbine. U konstrukciju plovila utrošeno je 5 milijuna eura.

.@energy_observer, your voyage will help people realize that already today we have the means to live more cleanly and efficiently. pic.twitter.com/CieYlGef4W

— Bertrand PICCARD (@bertrandpiccard) July 6, 2017