VIDEO Cameron Chell – Dobio je otkaz u vlastitu startupu, bio narkoman i beskućnik, a danas je…

– S 35 bio sam beskućnik i ovisnik, sa 45 osnovao sam kompaniju UrtheCast koja je postavila kamere na Međunarodnu svemirsku postaju i jedina u svijetu pruža live video feed Zemlje iz svemira. Ne vjerujem u nemoguće – kaže Cameron Chell.

Ovaj 50-ogodišnji kanadski poduzetnik počeo je karijeru vrlo rano, u svojim 20-ima vodio je 3 milijarde dolara vrijednu organizaciju FutureLink, koja je bila začetnik poslovanja u oblaku, surađujući s Oracleom, Microsoftom i IBM-om. No, tu je naišao na prvu lekciju u svojoj karijeri i životu. Na nagovor investitora u tvrtku je na mjesto potpredsjednika postavio čovjeka koji ga nije poštovao kao vlasnika i osnivača, pa je na kraju Chell dobio otkaz u vlastitom startupu. Danas ipak priznaje kako mu je to bila dobra lekcija, jer je bio premlad, tvrdoglav i vrlo arogantan. Osim toga, bio je ovisan o drogi, što je dovelo do toga da bankrotira i postane beskućnik.

– Bio sam van kontrole i vrlo egocentričan, poduzetnici su tome skloni jer su impulzivni i vrlo odlučni ljudi po prirodi. Žive intenzivno i prihvaćaju rizik, to je velika kvaliteta, no također to može biti i njihova najveća slabost. Na kraju otkrijete da ne možete imati sve pod kontrolom – kaže Chell, kojem je druga velika lekcija u životu bila otkriće da ima rak. Tada je imao 42 godine.

Iz svega toga naučio je da mora svaki dan biti prisutan, u trenutku, radeći zadatak po zadatak. Također, odlučio je svaki dan napraviti nešto dobro za ljude oko sebe, kako bi kontrolirao svoj ego.

Chell je dosad osnovao i izašao iz dvanaest tehnoloških tvrtki. Sada je na čelu tvrtke Business Instincts Group (BIG). Izdvojili bismo da je suosnivač uspješnih tvrtki Slyce i Urthecast, koju je Deloitte proglasio kandaskom najbržerastućom tehnološkom kompanijom u 2016. nakon što je emitirala prvi live video Zemlje.

Inspirativnu priču o Cameronu Chellu prenio je Forbes, a možete poslušati i podcast u kojem prepričava svoj životni i karijerni put.