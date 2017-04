VIDEO: DS7 Crossback – najluksuzniji među francuskim SUV-ovima

Već i ptice na grani znaju da su SUV-ovi apsolutni trend u automobilskoj industriji. Logično je stoga da svatko od proizvođača želi svoj dio kolača u tome brzorastućem segmentu. Pa tako i DS koji je, podsjetimo, već nekoliko godina samostalna marka u sklopu koncerna PSA zadužena za premium segment u francuskoj korporaciji. Stoga bi novi DS7 Crossback trebao biti nešto najluksuznije što francuska autoindustrija danas može ponuditi među SUV-ovima odnosno crossoverima.

Unutarnji prostor nalikuje na pravi mali svemirski šatl s golemim središnjim ekranom i podosta prekidača. Instrumentna ploča također je potpuno digitalna.

Prema dimenzijama DS7 se s 4,57 metara ubraja u višu srednju klasu; da pojednostavnimo, u rang jedne Mazde CX-5. Sprijeda, na maski i poklopcu motora, ima velik tvrtkin logo. Doduše, on realno još nije nije prepoznatljiv poput Citroënova ‘dvostrukog chevrona’ i vjerojatno zbog toga i treba malo inzistiranja i isticanja dok se ne primi kod kupaca. Novi DS7 krase impozantna prednja maska i već za francusku marku uobičajena pozicijska LED svjetla na bočnoj strani. DS7 ne nudi neka revolucionarna dizajnerska rješenja kao što ih je nekoć imala ‘žaba’, ali riječ je o modernome, elegantnom vozilu kakvo se i očekuje od premium segmenta. Unutarnji prostor nalikuje na pravi mali svemirski šatl s golemim središnjim ekranom i podosta prekidača. Instrumentna ploča također je potpuno digitalna. U svakom slučaju, tu je DS pokazao inovativnost i originalnost.

Neočekivana ponuda motora

Ponuda motora vrlo je šarolika i, čak bismo se usudili reći, pomalo neočekivana. U prvom redu to se odnosi na dvije osnovne verzije (benzinska i dizelska) od kojih obje razvijaju 130 konja. To je dokaz da DS7 cilja na vrlo široku publiku jer, primjerice, njemački premium proizvodi ne nude SUV-ove (posebno s benzinskim motorom) s malo nižom snagom. Naravno da kupci koji žele više i jače imaju na raspolaganju verzije sa 180 konja (opet u benzinskoj i dizelskoj izvedbi), ali vrh ponude ipak je rezerviran za benzinsku izvedbu, i to 1,6 THP od 225 konja. Već je najavljeno da će naknadno doći i hibridna izvedba koja bi trebala razvijati čak 300 konja. Osnovni benzinac i dizelaš dolaze s ručnim mjenjačem sa šest stupnjeva prijenosa, a ostale izvedbe imaju osmostupanjski automatski mjenjač. Cijene i datum dolaska još nisu definirani.

