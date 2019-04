VIDEO James Ketchell u avanturi života: Let oko svijeta u žirokopteru

James Ketchell posljednjeg dana ožujka poletio je u otvorenom kokpitu žirokoptera na let oko svijeta od gotovo 23 tisuće nautičkih milja.

Uspije li mu to, ući će u povijest kao prva osoba koja je tako obletjela svijet.

Ketcellov pothvat dio je niza događaja koji obilježavaju pedesetu obljetnicu osnivanja DHL-a u San Franciscu 1969. Ta je tvrtka, naime, sponzor putovanja.

Putovanje, koje je počelo u Engleskoj, može potrajati i do godinu dana prije njegova konačnog povratka u zemlju.

Stajanja će uključivati mnoge događaje u školama i posjete nekoliko DHL-ovih sortirnih centara diljem svijeta.

Bude li uspješan, žirokopter će biti posljednji takav tip zrakoplova koji će obletjeti zemaljsku kuglu.

Ketchell će tijekom putovanja posjetiti škole kako bi inspirirao i motivirao učenike dok prikuplja novac za dobrotvorna društva dvoje djece, Kindled Spirit i Over the Wall.

– Želim inspirirati djecu pomažući im da shvate da uvijek postoji put do vaših ciljeva. Bio sam usamljeni tinejdžer. Napuštanje kuće bila je borba, a ja sam bio depresivan. Sada znam da se sve može postići i želim pomoći drugima da shvate da ima malo prepreka u ostvarivanju snova, izjavio je 37-godišnji Ketchell.

