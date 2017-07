VIDEO: Nijednoj ikoni pop kulture nije priušten toliko loš film kao Tupacu Shakuru

Ništa novo nema u tvrdnji da autobiografski filmovi, kao i ekranizacije klasičnih romana najčešće ispadnu suhoparni, dosadni i površni. Ipak, vjerojatno nikada nijednoj ikoni pop kulture nije priušten toliko loš film kao Tupacu Shakuru u diletantskom ostvarenju Bennyja Booma nazvanom prema epohalnom albumu pokojnog repera.

Produkcija filma trajala je gotovo desetljeće, bilo je tu svakojakih zahtjeva i potraživanja treće strane, koji su zasigurno naštetili konačnom produktu, ali količina klišeja koja ’All eyez on me’ gotovo transformira u parodiju, katastrofalna gluma te vizualni izričaj redatelja koji je uspio učiniti da se holivudski film doima poput televizijskog filma devedesetih, neoprostivi su.

Tupac je bio duboko kontradiktorna ličnost, anđeo i vrag u jednoj osobi, te isto tako i produkt svog vremena i američkoga kapitalizma. Naravno, takova zadiranja u psihološke, kao i ekonomske slojeve priče Booma ne zanimaju. Hip hop legenda nije zaslužila ovakav pretparački proizvod. Srećom, antologijskim albumima neće naštetiti ovakve uvrede.

+ Redatelj: Benny Boom

+ Glavne uloge: Demetrius Shipp Jr., Danai Gurira, Kat Graham

+ All Eyez on Me, 2017., SAD, 140 minuta

Ocjena: 1/5

