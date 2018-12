VIDEO: Njam. Ovo je 7 nezaobilaznih lokacija za sve koji idu na Fuliranje

Ovogodišnje Fuliranje već sedmu godinu zaredom oduševljava posjetitelje Adventa. Jedna je to od mnogih destinacija, mnogima najdraža zbog velikog izbora ukusne hrane. Čak četrdesetak restorana i barova smjestilo se na Strossmayerovom trgu gdje se mogu kušati razne delicije sa svih strana svijeta. Od skandinavske, azijske, tradicionalne hrvatske s malim twistom, pa sve do južnoameričke kuhinje. Ponuda je to koja nikoga neće ostaviti gladnim, bio on vegetarijanac, vegan ili ljubitelj mesnih delicija. Među mnogim restoranima, svoje su mjesto ove godine tamo pronašli i neki poznati hrvatski chefovi poput Dina Galvana, Marka Palfija, Marina Medaka i mnogih drugih.

Kako bi vam olakšali pronalazak najfinijih jela, izdvojili smo nekoliko senzacija koja morate probati.

Među najboljim jelima na ovogodišnjem Adventu svakako je buncek s restanim krumpirom i dinstanim zeljem, za kojeg je zaslužan Mojmir Žuvela koji se krije u kućici BarBaQ. On svinju peče do pet sati u kineskoj kutiji, a kutija se otvara samo dva puta dnevno, pa tko se nađe pored otvorene kutije, svakako mora probati ovaj specijalitet.

Tko je gledao seriju Crveni patuljak, upoznat je s Listerom i njegovom ljubavlju prema jelu Vindaloo. Iako ga u svemiru nema, Lister za njim žudi iz epizode u epizodu, a sada znamo i zašto. Vindaloo iz Katsui Ramen Bara je savršen. Riječ je gulašu spravljenom od janjećih koljenica i junećih obraza s gram masalom, kokosovim mlijekom, klinčićem i još podosta sastojaka koji se jednostavno tope u ustima.

Food truck Munchy nudi razne pikantne curryje i svi su dobri. Plus je i taj što jela dolaze i u veganskoj varijanti pa tko god naleti na ovaj zanimljivi kamiončić na Fuliranju neće ostati gladan.

Mario Mihelj iz El Tora, predstavio je na Fuliranju slasnu juneću šiškobasicu i briošu Salchichas Navidenas Beef. Priloge za ovo jelo sami birate, pa si svatko može složiti što mu je po volji i što voli. Ovaj bogati sendvič zasitit će i najgladnije posjetitelje Fuliranja.

Prvak hrvatske u pripremanju pizze osvojio je sve svojoj Buffalo pizzom. Ovu savršenu pizzu s napuljskom mozzarelom, salamom od boškarina, maslinovim uljem i sirom s tartufima možete pronaći kod Romana Seferovića u kućici Pizza & BBQ Buffalo.

Lola Hvar nudi Dim Sum. Vrhunsko kuhano tijesto kineskih raviola u kombinaciji s mljevenom svinjetinom i azijskim začinima savršen su zalogaj za gladne duše Adventa. Ne treba ni spomenuti da je jelo fantastično.

Za ljubitelje hrvatskih tradicionalnih jela, pobrinuo se Marko Palfiji koji u kućici Garden kitchen & Bar ove godine nudi svoju verziju patke s mlincima. Sporo kuhana nasjeckana patka zarolana u tijesto koje podsjeća na mlince izvrstan je izbor za sve ljubitelje ovog tradicionalnog jela.