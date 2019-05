VIDEO: Propale aviokompanije koje su bile ‘prečudne za ovaj svijet’

Amerika je, kažu, zemlja prilika, u kojoj svaka poslovna ideja, ma kako luda bila, ima šansu za uspjeh.

Dokaz toga je ovih pet aviokompanija osnovanih kako bi putnicima pružili drugačije iskustvo, no koje su također vrlo brzo propale nakon što se balon početnog oduševljenja novotarijom ispuhao.

Jedna od tih kompanija bila je Smokers Express, osnovana 1993. godine kao odgovor na opću zabranu pušenja u avionima uvedenu tri godine prije. Poduzetnici William Walts i George ‘Mickey’ Richardson odlučili su osnovati aviokompaniju u kojoj su pušači dobrodošli, plan je bio naplaćivati 25 dolara članarine, kako bi se stvorio svojevrsni privatni klub čiji bi članovi na letovima mogli dimiti koliko žele. No kako nisu uspjeli skupiti dovoljno novca, dimni ‘letovi’ ostali su samo ideja.

Druga luda ideja rodila se vlasniku lanca restorana Hooters Lynnu D. Stewartu. Hooters Air bila je aviokompanija koja je letjela od 2003. do 2006. godine, a glavni adut bile su stjuardese koje su, baš kao i zaposlenice restorana, mahom bile zgodne, oskudno odjevene djevojke. Kompanija je kratko poslovala, a raspala se ne zbog očitog seksizma, već zbog – jače konkurencije koja nije nudila takve adute poput Hootersa.

Casino Express Airlines osnovana je 1989. godine kao privatna kompanija koja je putnike jednim Boeingom prevozila do kasina u gradovima Elko, Portland, Oregon, Seattle, Santa Fe i El Paso. Kako je u pitanju bio aranžman s vlasnicima kasina, avionske karte bile su vrlo povoljne, pa se aviokompanija uspjela održati do 2005. godine kada je prodana Xtra Airwaysu.

Od 1987. do 1995. godine postojao je MGM Grand Air, namijenje onima koji mogu platiti luksuzne letove u kojima uživaju pogodnosti poput vlastite kabine, stjuardesa, kupaonice sa pozlaćenim pipama i sličnih ekstravagancija. No kompanija se ugasila kada i njen vlasnik Kirk Kerkorian, bilijunaš i vlasnik kasina.

Plan da se u nebeske visine 1985. godine uzdignu zrakoplovi The Lord’s Airline, američkoj je javnosti prezentirao Ari Marshall, osnivač kompanije. Njegovi su avioni trebali prevoziti putnike židovske i kršćanske vjeroispovjesti iz Miamija do Jeruzalema, a svako sjedalo trebalo je umjesto upustava za spašavanje imati plaketu s 10 zapovijedi. No iako je skupio novac investora, Marshallovi avioni nikada nisu poletjeli, kompanija se ugasila dvije godine kasnije, nakon što su se javili bivši poslovni parteri navodeći kako je riječ o prevari i da je vlasnik kompanije sotona.