Vitamin C štiti od sunca i usporava starenje – pet seruma s vitaminom C

Osim što je dobar u borbi protiv prehlade i gripe, vitamin C odličan je saveznik u borbi protiv starenja, ali i u zaštiti od sunca. Potiče stvaranje kolagena, koji zateže i popunjava kožu, a s obzirom na to da je i snažan antioksidans, neutralizira štetne slobodne radikale koje sunce oslobađa u koži. Zato, uz kremu za sunčanje s pripadajućim zaštitnim faktorom, poželjno je upotrebljavati pripravke s vitaminom C. Na taj način izvlačimo najviše dobrobiti iz kreme za sunčanje, jer sâm vitamin C ne može spriječiti prodor UV zraka.

Uslijed antioksidativnih svojstava, vitamin C pomaže prirodnoj obnovi kože, što pomaže tijelu da popravi oštećene stanice kože i proizvodi nove. Koži ne pomaže samo trenutačno – ona postaje čvršća, blistavija i mlađa, prkoseći hrabro prolasku vremena. Stoga je na lice, vrat i dekolte potrebno nanijeti tek nekoliko kapljica ujutro i navečer, a može se umiješati u dnevnu ili noćnu kremu. Osim seruma, na tržištu postoje i kreme te gelovi.

Sve bolja zaštita

S obzirom na to da vitamin C sprječava proizvodnju melanina, našu prirodnu zaštitu od sunca, smanjit će se stvaranje tamnih mrlja od sunca. No to također znači da se obvezno mora upotrijebiti krema za sunčanje, jer će tako ona obaviti svoj dio zaštite, a vitamin C svoj. Vitamin C štiti kožu od sunca tako što djeluje iznutra prema van, a krema za sunčanje štiti vanjski sloj kože. Dokazano je da serumi poboljšavaju djelotvornost zaštitnih faktora i smanjuju mogućnost opeklina. Jedenjem naranče i limuna ili njihovim utrljavanjem u kožu neće se povećati prisutnost vitamina C u koži, a utrljavanje može čak izazvati nadraživanja kože.

Blagodati vitamina C najbolje se ipak postižu upotrebom seruma obogaćenog tim vitaminom. Preporuča se i nanošenje na kožu izgorenu od sunca zato što je obnavlja, uklanja promjene boje na koži, kao i manje bore. Serumi se trebaju odabirati prema vrsti kože, ph vrijednosti, postotku C vitamina i ostalim sastojcima poput hijaluronske kiseline, koja će vlažiti kožu i uklanjati bore. Poželjni dodaci su i zeleni čaj, šipak te aloe vera, a previše vitamina C osjetljivu kožu može nadražiti, prouzročiti crveni- lo te osušiti, nakon čega se koža ljušti. Najbolje bi bilo krenuti najprije s manjim postocima vitamina C: od 1,5 do tri posto u prvih mjesec dana.

Pravi Serum

Najvažnije je stoga utvrditi koliko je potrebno vitamina C nekoj koži kako bi se postigli željeni učinci, jer ne postoji takav proizvod koji bi odgovarao svim vrstama kože. Dobro je odabrati i proizvode kojima je osnova voda, prozirni su ili bijele boje. Naime, boja može sakriti znakove oksidacije, koja smanjuje učinak seruma. Bočice moraju biti neprozirne kako bi što bolje očuvale sadržaj jer je izrazito podložan utjecaju svjetla i zraka, čime se smanjuje njegova kakvoća. Serume s vitaminom C ne smije se držati u kupaonici gdje je vlažno, pa ih neki čak drže u hladnjacima ili ih zamataju u aluminijske folije. Važno je kupovati samo kod provjerenih proizvođača s obzirom na to da se u tolikoj poplavi proizvoda može naći seruma s vitaminom C upitne kakvoće, posebno ako se kupuje preko interneta.

Za osjetljivce

Osobama s osjetljivom kožom ili s alergijama na sunce preporuča se korištenje proizvoda s vitaminom C u hladnije doba godine kako bi se koža pripremila za ljeto te smanjilo crvenilo i nadraženost. Ostali mogu tijekom cijele godine primjenjivati takve proizvode. Upotreba seruma trebala bi postati uobičajena navika koja će koži dati sjaj i ljepotu te je čuvati od svih loših utjecaja iz okoline tijekom dana.

Važno je napomenuti da se sunce ipak ne smije izbjegavati previše, niti se štititi stalno od njega, zato što može doći do manjka vitamina D, zaduženog za zdravlje kostiju, jačanje obrambenog sustava tijela te pospješivanje rada mišića i živaca. Potrebno je stoga, vele stručnjaci, dvaput po pola sata na tjedan provesti na suncu bez zaštitne kreme za sunčanje. To neće povećati mogućnost oboljenja od raka kože, tvrde, a u tijelu će se zadržati potrebna količina vitamina D. Naime, kreme za sunčanje sa zaštitnim faktorom 15 i višim mogu za čak 99 posto smanjiti proizvodnju vitamina D.

