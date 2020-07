14 točaka preokreta: Što hrvatski poduzetnici očekuju od nove Vlade

Izbori su, hvala Bogu, za nama. Kako sada stvari stoje, formiranje vlade proći će sasvim glatko, ali što nakon toga? Pitali smo poduzetnike što očekuju od nove vlade i dobili prilično ujednačene odgovore i sasvim jasnu sliku. Ništa od tih očekivanja nije nepoznanica ni političarima koji su godinama u suživotu s gospodarstvenicima i znaju njihove zahtjeve kao tablicu množenja, ali nije naodmet ponavljati i nadati se da je stvaranje nove vlade i nastavak starih planova dobra prilika da se utvrdi gradivo.

Što poduzetnici očekuju od nove vlade korijenite reforme u svim sektorima manja i učinkovitija javna uprava reforma lokalne samouprave učinkovito pravosuđe smanjenje nameta i porezne opterećenosti gospodarstva naplata PDV-a naplaćuje po naplati, a ne po fakturi, država treba biti zadnja u lancu naplate poticanje proizvodnje, inovativonosti, investicija i izvoza poticanje poduzetništva ulaganje više EU sredstva u privatni sektor prednost izvoznicima i hrvatskim proizvođačima na javnim natječajima olabaviti Zakon o radu digitalizacija, transparentnost upravljanja državom nastavak mjera za očuvanje radnih mjesta kod ugroženih djelatnosti

Hrvoje Bujas, predsjednik UGP: Gospodine Plenkoviću, imate šansu adekvatno pripremiti naše gospodarstvo za nadolazeću krizu

Čestitam HDZ-u na doista uvjerljivoj pobjedi, s nikad manje glasova (u rekordno malom odazivu na birališta), ljudi su se odlučili za kontinuitet, za izbacivanje “žetončića” iz igre, za proklamiranu sigurnost, kao i lidera koji im je ulijevao daleko više povjerenja. Vlada će držim biti složena brzo s manjincima, HNS-om i Reformistima, svatko će iz svojih interesa poduprijeti HDZ. Držim da će Plenković biti s potpisima već ovih dana kod Milanovića. Tražimo od gospodina Plenkovića hrabrije iskorake, trebamo ih kao poduzetnici, ali i kao građani. Očekujem da ispuni svoja obećanja - smanjivanje broja ministarstava, gradova i općina, efikasnije pravosuđe (pravomoćnost presude u max. 1.5 godine, a na Trgovačkim sudovima za manja potraživanja u 2 tjedna!!!), nastavak digitalizacije i transparentnosti, kao i nastavak mjera za očuvanje radnih mjesta kod ugroženih djelatnosti (minimalna plaća uz otpis doprinosa i poreza), kao i pronalazak modela moratorija za leasinge. Nadalje, predlagat ćemo premijeru ono što smo predlagali i do sada:

smanjivanje PDV-a na cijelokupnu turisticku i ugostiteljsku djelatnost na 10 posto

smanjivanje PDV-a na hranu, u dvije stope 5 posto i 13 posto

ukidanje poreza od 3 posto na potrosnju ugostiteljima

ukidanje plaćanja akontacije poreza na dobit

poreznu stopu od 0 posto za porez na reinvestiranu dobit

plaćanje PDV-a po naplati

ukidanje zakona o min. doprinosima i porezima direktorima osnivacima u mikro i malim tvrtkama

Uz nužno smanjivanje birokratskog dijela javnog sektora - ministarstava, agencija, fondova, gradova i općina, kao i efikasno korištenje sredstava iz EU i njihovo investiranje u privatni sektor, a ne (ili ne isključivo) u krpanje proračunskih rupa, te daljnju liberalizaciju tržišta i promicanje povećanje izvoza kao stratešku odrednicu. S druge strane, najveća 'zasluga' za ovako komodnu poziciju HDZ-a pripada baš SDP-u, s valjda najgorim rezultatom na izborima u zadnjih skoro 20 godina. Gospodine Plenkoviću, imate šansu adekvatno pripremiti naše gospodarstvo za nadolazeću krizu, vremena nemamo, bacimo se na posao.

Marinko Došen, predsjednik Uprave AD Plastik: Pozdravljam smanjenje troškova države i opterećenja gospodarstvu

Kao gospodarstvenik mogu reći da je kontinuitet vlade uvijek dobar jer se neće potrošiti puno vremena na kadrovske promjene i tako dalje. Drugo, obećanja koja su bila u predizbornoj kampanji o smanjenju troškova države i opterećenja gospodarstvu je nešto što apsolutno pozdravljam i uvijek sam prizivao da se tako nešto dogodi. Vidjet ćemo kako će se to realizirati, ali ja sam optimist.

Mislav Kraljević, direktor tvrtke Altpro: Želimo da se inovacijska komponenta uzme u obzir prilikom javnih natječaja

Rezultati izbora su kakvi jesu, kao poduzetnici očekujemo da vlada bude stabilna, da može provesti reforme, a za to je potrebna saborska većina koja će donositi odluke u korist svih poduzetnika. S današnjim danom još ne znamo kako će se formirati vlada, ali pretpostavljamo da će to biti jedinstvena vlada HDZ-a koja će imati kontinuitet svojih dosadašnjih aktivnosti u području gospodarstva i očekujemo da će napraviti neke bolnije rezove u postizanju svih ciljeva reformi za koje se svi deklarativno zalažu. Htjeli bismo vidjeti da se ostvari nešto što ja stalno govorim. Mi smo izvoznici i mi smo inovativna proizvodna tvrtka koja ima težište poslovanja na vlastitim patentima i vlastitim proizvodima. Nama bi bilo najbitnije da se inovacijska komponenta uzme u obzir prilikom javnih natječaja što je bilo deklarativno rečeno od strane Ministarstva gospodarstva u prošlosti, a nikad nije provedeno. Ja sam stotinu puta pitao na koji način će se to konkretno vrednovati prilikom valorizacije tendera. Nikada nisam dobio konkretan odgovor što se toga tiče. Takva praksa je prisutna u zemljama Europske unije, prema tome, a da ne kažem da neke zemlje EU čak i preferiraju kroz javne natječaje dio svojih proizvođača i time štite vlastitu industriju, što je legitimno, a mi to ne provodimo.

Boris Popović, predsjednik Uprave Alarm automatika: Prioritet izvozu, država treba biti zadnja u lancu naplate

Najvažniji je kontinuitet i što brži povratak normalnog poretka u poslovanju. Na vlast dolaze iskusni ljudi s unaprijed postavljenom strukturom koji su se pokazali dosta ozbiljnima u ovoj krizi. U svakom slučaju, mislim da je za nas ovo najmanji mogući rizik i očekujem uspješan nastavak. Volio bih da izvozno gospodarstvo dobije puno veći prioritet i da država nastavi mjere koje je počela - da se PDV naplaćuje po naplati, a ne po fakturiranju, da je država uvijek zadnja u lancu naplate, smanjivanje državnog aparata i fiskalnog pritiska te drugačije tretiranje investicija.

Jure Širić, direktor Modepack: Mora se olabaviti Zakon o radu, moramo više proizvoditi i izvoziti

Zadovoljan sam rezultatima izbora jer mislim da svakoj upravi poduzeća ili države treba neki kontinuitet da bi napravili rezultat. Ova je vlada bila i ranije na dobrom pravcu, a uz puno hrabrije poteze bit će O.K. Volio bih da se malo olabavi Zakon o radu, da odnos djelatnika i poslodavca ne bude više tako neprijateljski nastrojena formulacija. Već kad djelatnik ulazi u firmu previše je nabrijan prema poslodavcu, nama to ne radi neki veliki problem, ali mislim da bi to općenito poslodavcima malo olakšalo situaciju. I otkazivanje suradnje s djelatnikom bilo bi jednostavnije nego što je danas. To otežava svim poslodavcima. Mi lako zapošljavamo, a teško otpuštamo, to nije pravedno prema poslodavcima. Klima prema izvozu mora se jače naglasiti i promijeniti, mislim da političari izuzetno malo pričaju o izvozu, a mi koji smo orijentirani na izvoz smo svjesni da je to možda i najbolje rješenje za hrvatsko gospodarstvo. Smatram da će svi dobiti malo po ušima nakon korona situacije - moramo više proizvoditi i više izvoziti.

Dražen Oreščanin, Udruga Glas poduzetnika: Očekujemo od Vlade da se hrabrije upusti u reforme

U udruzi smo očekivali da će u Sabor ući tridesetak zastupnika s lista koje su podržale zahtjeve za reformama, što se zaista i dogodilo i zadovoljni smo rezultatom. Ono što je svima, pa i nama, bilo iznenađenje je uvjerljiva pobjeda HDZ-a i mogućnost da praktički samostalno sastavi novu Vladu. Od svih zastupnika u novom Saboru, a ne samo od onih s listi koje su podržale zahtjeve udruge, očekujemo podršku za predlaganje i izglasavanje zakona koji će omogućiti kvalitetne reforme, manju i efikasniju javnu upravu i poticanje poduzetništva. Vjerujem da će Vlada nastaviti s dosadašnjim politikama, naravno uz neke kadrovske izmjene i smanjenje broja ministarstava. Najveća odgovornost će i dalje biti na premijeru i ministru financija Zdravku Mariću. Očekujemo od Vlade da se hrabrije upusti u reforme jer je postojeća situacija dugoročno neodrživa i drži nas zakovane na začelju EU. Vlada će se suočiti s krizom koja će se do kraja godine produbiti, a naša je odgovornost da budemo konstruktivan i korektivan faktor kao i do sada u nastojanju da pomognemo da se malo i srednje poduzetništvo spasi od propasti i transformira u skladu sa zahtjevima nove ekonomije.

Denis Nemčević, predsjednik Uprave Spider grupe: Rasterećenje poduzetnika i olakšanje konkurenosti

Rezultati su dosta očekivani ne zato što je prijašnja vlada radila izuzetan posao, već smatram da, nažalost, nema pravih lidera u oporbi pa ljevica nije izašla ni izbore ni dala svoj glas i to je imalo najveći utjecaj na rezultat izbora. Očekujem da se vlada sukladno mogućnostima nastavi pomicati prema europskim standardima po pitanju nameta, poreznih i svih ostalih davanja prema država i da rastereti poduzetnike u mjeri u kojoj će to biti moguće i da nam olakša konkurentnost na svjetskom i europskom tržištu i da stvarno nam pomognu koliko mogu. Znam da nije lagan posao s obzirom na koronu i da je velik izazov ispred vlade, no vjerujem da, ako će biti želje, da će biti načina i želim im puno sreće u sljedećem mandatu.

Tihomir Premužak, predsjednik Uprave Vetropack: Treba nam javni sektor koji gospodarstvo može financirati

Zadovoljan sam svakim rezultatom izbora koji garantira stabilnu vladu, a ovaj rezultat garantira i to je jako dobro jer vlada zbog toga ima šanse provesti sve potrebne reforme. Neke od njih je već najavila i ja vjerujem da će to doista i napraviti. Želio bih vidjeti da se vlada konačno doista primi reforme državne uprave i mislim da bi prvi znakovi dobre volje trebali biti u tome, a što je isto napravljeno, da se napravi efikasan državni aparat počevši s ministarstvima. Sljedeće godine da se napravi reforma lokalne samouprave i da se jednostavno napravi javni sektor kakav ne baš snažno gospodarstvo gospodarstvo može financirati. Vjerujem da će se to ostvariti s obzirom na najave premijera i budućeg premijera i s obzirom na snagu koju ima u saboru, njegova stranka ima apsolutnu podršku, ta vlada će imati apsolutnu podršku i izuzetnu šansu da to provede, ja bih rekao sad ili nikad.

Ivo Špigel, član Možemo i suvlasnik tvrtke Perpetuum Mobile: Možemo očekivati kozmetičke ustupke gospodarstvu te odgađanje i izostanak reformi

Osobno sam iznimno zadovoljan rezultatima izbora, iz dva aspekta. Prije svega, opcija na kojoj sam i sam aktivan, zeleno-lijeva koalicija dobila je izvan svakog očekivanja sedam mandata i potvrdila svoju snagu na političkoj sceni. Nadalje, nije došlo do očekivane koalicije HDZ – DP, što je ekstremnu, iznimno opasnu i neofašističku desnicu ostavilo bez željenog rezultata. Iz perspektive poduzetništva, mislim da, nažalost, možemo očekivati kontinuitet dosadašnje politike HDZ-a, što znači povremene, više kozmetičke ustupke gospodarstvu, ali isto tako i odgađanje i izostanak onoga što bi bilo najvažnije i najpotrebnije, a to su duboke i korijenite reforme svih ključnih sektora, od pravosuđa i javne uprave do obrazovanja.

Kao član Inicijativnog odbora platforme Možemo! navodi još jednom što se od njih može očekivati u gospodarskoj politici:

Kreirati javne politike i okvire poslovanja koji će poticati investicije i poslovanje okrenuto visokim tehnologijama, visokim dodanim vrijednostima i poticati naše izvozne kompanije da postanu globalni lideri, što neke (nažalost rijetke) kompanije već pokazuju primjerom. Takve javne politike nužno će motivirati management naših privatnih i javnih kompanija da se intenzivno posveti novim tehnologijama. Poticati ulaganja u istraživanje i razvoj, nadasve u cilju razvoja zelene industrijalizacije i izlaska iz rentijerske ekonomije. Važan segment toga su digitalne inovacije, primjerice u cilju modernizacije poljoprivredne proizvodnje, elektroenergetske mreže, gradskog prometa i sl.

Zalagat ćemo se za potpunu transparentnost rada tijela javnih vlasti, uključujući državnu i lokanu razinu:

To podrazumijeva digitalizaciju i dostupnost npr. financijskih transakcija, budžeta i sl. Inzistirat ćemo na „open data“ konceptu, dakle podaci koje generiraju tijela javne vlasti moraju biti dostupna svima koji ih žele čitati ili na njima graditi vlastita aplikativna rješenja. Procesi digitalne participacije u donošenju zakona, planova i proračuna moraju postati smisleni, a ne simulacija demokracije poput trenutnog sustava e-Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Raznorazna tijela, uredi, agencije i sl. ne smiju od građana i gospodarstvenika tražiti bilo kakve podatke, obrasce i slično s podacima kojima već raspolaže državni ili lokalni administrativni aparat.

Naš konkretan doprinos jačanju tehnološke zajednice: