[30 ispod 30] Ante Medić: Svatko tko radi hardver mora biti pomalo lud, hrabar i beskrajno ustrajan

Mladi poduzetnik Ante Medić izvršni je direktor startupa za razvoj elektronike Pulsar Laboratoriesa, ali i tehnološki direkor Ironbull tenkova koji pripremaju skorašnje otvorenje posebne igraonice za ljubitelje tehnološki naprednih igara i vojnih vozila u Zagrebu. Prije no što je krenuo u poduzetnički pothvat imao je tek godinu dana radnog iskustva, ali to ga nije spriječilo da već tri godine uspješno vodi biznis. Stoga ga je Lider uvrstio na svoju listu 30 ispod 30 te smo ga zamolili da nas provede kroz svoj poslovni put.

Kada i kako ste se odlučili pokrenuti nešto svoje?

- Ideja da radim nešto samostalno se razvijala postupno kroz godine. Ozbiljnije razmišljanje o tome je krenulo nakon što sam se doselio u Zagreb prije četiri godine i zaposlio se na razvoju jednog proizvoda hardverske prirode i počeo proučavati startup scenu te tvrtke koje pokušavaju izbaciti nove inovativne proizvode što uključuje elektroniku i hardver. Procjenio sam da ima dovoljno potrebe na tržištu za takvim uslugama i da bih mogao otvoriti tvrtku gdje bismo uz razvoj vlastitih proizvoda, gradili iskustvo rješavajući probleme za druge tvrtke ili pojedince u razvoju proizvoda.

Tada je nastao Pulsar Laboratories?

- Pulsar Laboratories sam osnovao s 25 godina s Dajgorom Labincem prije malo više od tri godine i otad uspješno poslujemo i surađujemo na zanimljivim, odličnim projektima s drugim tvrtkama.

Čime se sve sada bavite?

- Trenutno se fokusiramo pretežno na našu drugu tvrtku Ironbull i potreban razvoj za prvu igraonicu koju planiramo uskoro otvoriti u Zagrebu. To nam oduzima podosta vremena, no i dalje smo uključeni u par odličnih projekata razvoja elektronike za druge tvrtke.

Što biste izdvojili kao najveća osobna postignuća?

- Osobno, najveći uspjeh smatram to što smo uspješno izgurali tri godine poslovanja gotovo bez ikakvih poticaja, mimo subvencioniranog prostora u sklopu ZICER tehnološkog parka gdje nam se nalaze uredi za razvoj. Svaki proizvod koji smo radili ili pomagali u dijelu njegova razvoja, ako se pokaže uspješan na tržištu i nađe se u rukama zadovoljnih korisnika, smatram uspjehom. Proizvesti bilo kakvu uslugu ili proizvod u kojima netko nalazi vrijednost i spreman je za to odvojiti svoje novce, vrijedno je pažnje i osjećaja ponosa. Raditi hardver nije lako, kompleksno je, skupo, dugotrajno, a na kraju svega možda je i tržišni promašaj, tako da svatko tko to radi mora biti pomalo 'lud', hrabar i beskrajno ustrajan.

Kakvi su planovi za budućnost?

- Fokus na bitno. Kroz tri godine odrađivanja raznih projekata, naučili smo jako puno i to je znanje koje se ne može steći nikako drugačije nego radom i utrošenim vremenom, tako da je neprocjenjivo, barem meni. Sad je plan fokusirati se na stvari koje stvaraju dugoročnu vrijednost i ulagati u njih. Primarno Ironbull te još par projekata gdje mislimo da se rizik višestruko isplati ulaganja našeg vremena i novca. Univerzalne formule za uspjeh mislim da nema, ali neki od sastojaka su poznati - upornost i hrabrost i malo sreće.