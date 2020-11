[30 ispod 30] Filip Kovačić Popov: Prvi računalni program napisao sam sa šest godina

Njegova postignuća uključuju pregovore s najvećim svjetskim dućanima i brendovima te postavljanje proizvodnje u Kini. On je Filip Kovačić Popov, suosnivač i izvršni direktor tvrtke Smart Lumies koja proizvodi povezive, pametne igračke i čije je sjedište u San Franciscu.

Predviđa se da će tržište pametnih igračaka u periodu od 2020. do 2025. godine zabilježiti rast od 28 posto potaknut brzim razvojem interneta stvari, a znamo iz svakodnevnih života koliko su djeca opčinjena tehnologijom i koliko ih intrigiraju pametne igračke. I sam Kovačić Popov se osjećao slično.

- Odrastao sam jako povezan s tehnologijom. Prvi računalni program sam napisao sa šest godina, do kraja srednje škole sam napravio desetak robota i bio među prvima u Hrvatskoj koji su izgradili svoj 3D printer. To se sve dogodilo prije 2011. godine, dok to nije bilo mainstream - vrlo je skraćena priča o ljubavi jednog dječaka prema tehnologiji koja je prerasla u ozbiljan biznis.

Dječak je odrastao i za sve što je postigao prije tridesete dobio je mnoštvo međunarodnih nagrada, ali i priznanje u vidu uvrštavanja na Liderovu listu 30 ispod 30.

Prije više od pet godina zajedno s Martinom Grgić osnovao je tvrtku Smart Lumies koja radi inovativne fizičke kontrolere za djecu. Pametne kockice koje su izumili i povezali s mobitelom pomoću svjetala, boja, zvukova i senzora nude pregršt igara koje rasplamsavaju dječju maštu.

- Budućnost vidim kroz interaktivne objekte, kvalitetan sadržaj i razvoj djece kroz njega. Sve će to biti moguće kroz naše proizvode - kaže Kovačić Popov.