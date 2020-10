[30 ispod 30] Kako je Albert Gajšak ‘iz malenoga klinca narasao u velikog biznismena‘

Albert Gajšak jedno je od prvih imena koje se našlo na Liderovoj listi 30 ispod 30. Osnivač i direktor CircuitMessa u biznis je stupio istovremeno kada je zakoračio u doba života zvano punoljetnost. Dotad je već bio preko grla zaglibio u robotiku i inovacije, strasti koje su mu postale izvor prihoda. Već u petom razredu osnovne škole počeo je gotovo svakodnevno pohoditi karlovačku Zajednicu tehničke kulture i ulazio sve dublje u područje tehničke kulture koje ga je jako interesiralo.

- Sudjelovao sam na raznim natjecanjima iz robotike i tehničke kulture i krenuo na sajmovima inovacija pokazivati stvari koje sam izrađivao. Jedan od uređaja bila je i igraća konzola koja se sada zove MAKERbuino i poznata je diljem svijeta - govori mi u jednom dahu Gajšak kojeg je od vjerojatno mnogo početničkih pogrešaka spasio tada već iskusni startupovac Tomislav Car. Osnivač Infinuma, čija tvrtka ovih dana niže velike uspjehe, odlučio je investirati u konzolu i mentorirati mladog sugrađanina i, kako mi kaže Gajšak, pomoći mu da 'iz malenoga klinca naraste u velikog biznismena'.

Bio je to prije tri godine i još se sjećam simpatičnih izjava vezanih uz tu suradnju.

Car je na svojoj stranici napisao: 'I tako sjedim s Albertom, pijemo kavu i on mi priča o svojim idejama koje želi pretočiti u stvarnost. Želi raditi na svojim projektima i pomoći drugoj djeci da uđu u svijet tehnologije i inženjerstva. I mislim si cool priča, ali jedva da mogu doći do riječi jer mali ne prestaje pričati. To mi se ne događa često pa si mislim - ovo bi moglo biti zanimljivo.'

S druge strane, Gajšak je tada izjavio: 'Car mi se javio lani kad čuo da radim MAKERbuino. I dok sam mu se žalio da nemam novca za gablec u školi i da štedim na šišanju kako bi mogao financirati razvoj, on mi je predložio da umjesto donacije dogovorimo investiciju.'

Pitam tako jednog od najpričljivih sugovornika s kojima komuniciram da mi pojasni zašto je on s 18 godina odbacio studentski život i krenuo sam zarađivati za kruh pretvarajući u stvarnost svoju viziju.

- Motivirala me kombinacija više faktora. Jedan je bio znatiželja, zanimalo me kako ću funkcionirati u poduzetničkom svijetu. Bila je to i prilika da hobi pretvorim u način života koji generira novac i imao sam ambiciju da nešto napravim. Megalomanija je kod mene oduvijek bila jako i htio sam napraviti nešto što će se koristiti po cijelome svijetu - objašnjava mi svoje motive šef startupa koji proizvodi, razvija i prodaje elektroničke uređaje koji su u međuvremenu postali hit u cijelome svijetu.

- Najveće postignuće mi je što sam u tri godine iz ničega napravio tvrtku koja ima 16 zaposlenih, prihodi nam višestruko rastu iz godine u godinu, a 95 posto kupaca naših proizvoda su stranici - izdvaja mi činjenice s kojima se najviše ponosi, ali tu bi se vrlo lako mogli svrstati i uspjesi Kickstarter kampanja koji su pokazali koliko su zapravo njegove ideje dobro prihvaćene.

Odmah u startu 2017. prikupio je za 'uradi sam' igraču konzolu MAKERbuino sto tisuća dolara. Iduća kampanja za MAKERphone također je s prikupljenih više od 300 tisuća dolara bila veliki uspjeh, a ove godine tvrtka je i treći put potvrdila da je na dobrom putu sa STEM boxom, pretplatom na nove STEM proizvode za koju su skupili 408 tisuća dolara kapitala. CircuitMess je ove godine ostvario još jedan uspjeh plasiravši novu inačicu MAKERbuino igraće konzole - Nibble na police Kauflanda. No, ne planira stati jer, kako kaže, megalomanija je u njemu još uvijek jaka, možda i jača sada kada mu se hobi pretvorio u pravi biznis.

- Plan je da CircuitMess u svijetu postane prepoznat kao tvrtka koja se bavi edukacijskom elektronikom, drugim riječima, da postanemo kao Lego kocke s elektronikom, brend koji će biti prisutan u odjelima igračaka diljem svijeta i koji ljudima ulijeva pozitivne osjećaje. Želio bih i da to što smo nedavno pokrenuli s Kauflandom postane budućnost tvrtke i da radimo s većim distribucijskim kanalima po cijelom svijetu - i dalje je u fazi 'think big' Gajšak, ali sudeći prema svemu što je ostvario dosad, tom je karlovačkom inovatoru samo nebo granica.