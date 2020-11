[30 ispod 30] Mihael Sviben u nepredvidljivoj godini ‘probio put‘ dvijema globalnim franžizama u Hrvatsku

- Zapravo, u mojoj glavi, je sve započelo davnih dana u počecima mog studija. Po struci sam inženjer strojarstva i oduvijek sam znao da želim raditi na nečem velikom i značajnom. San mi je bio da to ostvarim u našoj Hrvatskoj, ali opcije u inozemstvu su bile otvorene. Međutim, moja današnja priča započela je u ljeto 2018. godine kada sam upoznao sadanašnjeg poslovnog partnera. Tada sam imao 26 godina. S obzirom na to da je moj interes za 'visokim biznisom' bio velik, a čovjek je imao znanja u jako puno područja poslovanja, moja znatiželja se nije krila. Odlučio sam se okušati u drugačijem segmentu poslovanja, različitom od moje struke - priča Mihael Sviben, vlasnik i direktor tvrtki Perfect Circle i All about pizza.

Dvije je godine vrijedno radio na projektu kako bi doveo dvije globalno poznate franšize u Hrvatsku - Domino's Pizzu i F45 fitness i izuzetno je ponosan svojim postignućem. Ističe kako su za to zaslužni i suradnici, a budući da je riječ o zahtjevnom poslovnom pothvatu, veliku pomoć imao je i od poslovnog partnera koji se preselio iz Australije u Hrvatsku kako bi mu pomogao ostvariti uspješne rezultate.

- Obje franšize su izuzetne po svom drugačijem konceptu poslovanja koji nije bio ranije poznat u Hrvatskoj - napominje Sviben.

Domino's Pizza je u svijetu poznata po brzini dostave, maksimalno vrijeme čekanja na dostavljača je 30 minuta od trenutka narudžbe. - Spoj lokalno poznatih okusa s američkim stilom postao je prepoznatljiv i kod naših vjernih kupaca - zadovoljan je mladi direktor prihvaćenosti originalno američkog brenda koji se tek ove godine predstavio hrvatskom tržištu.

Proboj na hrvatske tržište ove je godine zahvaljujući Svibenu imala i australska fitness franšiza F45. Na zagrebačkoj Radničkoj cesti zaživjeli su funkcionalni treninzi i mnogi su se priključili F45 izazovu.

- Koncept HIIT (High Intensity Interval training) treninga kakav F45 nudi je prepoznat kao nešto novo na hrvatskom tržištu u fitness svijetu. Radi se o grupnim treninzima, na kojoj član mijenja stanicu tijekom treninga. Svaka stanica je jedna određena vježba. Ponedjeljkom, srijedom i petkom imamo cardio treninge, utorkom i četvrtkom treninge snage, dok je subota namijenjena za hibridni trening (spoj cardia i treninga snage) uz Live DJ-a. Uz individualan pristup trenera prema svakom članu, planu prehrane, sudjelovanju u tzv. 'F45 Challengeu', cijeli taj spoj usluga čini F45 zanimljivim i garantira rezultate - objašnjava Sviben.

Zahvalan što ima priliku biti dio, kako kaže, jedne lijepe poduzetničke priče, želja mu je biti uspješan. No, svjestan je da su mu u cijelom pothvatu najvažniji zaposlenici.

- Moja filozofija je oduvijek bila da su međuljudski odnosi najbitniji segment poslovanja. Bez naših zaposlenika, izuzetnih domaćih i inozemnih poslovnih partnera, ne mogu se očekivati dobri poslovni rezultati. Iznimno mi je bitno da se zaposlenici u našem radnom okruženju osjećaju dobro, poštivano i da ne dolaze s grčem na posao. Svaki od njih ima mogućnost napredovanja. Mlade talente smo već i sada prepoznali, a neki su i nakon vrlo kratkog perioda promaknuti na bolje pozicije. Smatram da se to odražava na konačni proizvod i uslugu prema našim kupcima, a mislim da smo to ostvarili i u Domino's Pizzi i u F45 fitnessu - naglašava ambiciozni poduzetnik s Liderove liste 30 ispod 30, čiji je plan osigurati prepoznatljivost oba brenda po usluzi, proizvodu, ali i kao pošteni poslodavci te tome usmjerava poslovnu politiku.