[30 ispod 30] Nikola Biondić: Svidjela mi se ideja da radim na vlastitom proizvodu, bez ograničenja

Poduzetnički pothvat Nikole Biondića i Marija Buntića u četiri godine postojanja pronašao je ugodno mjesto pod suncem. Njihova platforma TalentLyft za pronalazak talentiranih kadrova ima više od 170 klijenata u 22 države svijeta. Usluge koje nude koriste i Nanobit, Rimac Automobili, Poliklinika Bagatin, ali i iOLAP, međunarodni razvojni centar za niz američkih kompanija. Put do uspjeha započeo je, naravno, odlukom. I to odlukom koju nije lako donijeti budući da prelazak s pozicije radnika na upravljačko mjesto zahtijeva određenu dozu hrabrosti. No, isplatilo se. Nikolu Biondića je zbog poslovnih dostignuća ove godine Lider uvrstio na svoju listu 30 ispod 30.

- Već prije završetka faksa zaposlio sam se u jednoj domaćoj tvrtki koja se bavi izradom softvera za ljudske resurse. Tamo sam imao priliku učiti i razviti vještine koje su bile preduvjet za ulazak u samostalne poduzetničke vode. Zajedno s još dvojicom kolega s faksa, paralelno sam radio na jednom projektu iz kojeg se na kraju rodila potreba za osnivanjem tvrtke kroz koju bismo dalje razvijali proizvod te smo tada, unatoč protivljenju i odgovaranju naših bližnjih i obitelji, odlučili osnovati tvrtku. U Hrvatskoj. Tada sam imao nepunih 25 godina i svidjela mi se ideja da radim na vlastitom proizvodu, bez ograničenja nametnutih u radu za nekog drugog - ispričao nam je kako je sve krenulo Biondić, tehnički direktor TalentLyfta koji aktivno radi na razvoju proizvoda te razvoju tvrtke.

Izuzetno sam ponosan na naš uspjeh i mislim da su sama tvrtka i put koji smo prošli, nedaće koje smo doživjeli i nagrade koje smo osvojili moje najveće postignuće dosad, podijelio je s nama mladi poduzetnik koji će, kako kaže, nastaviti raditi na proizvodu, širenju tržišta i nastaviti put prema globalnom uspjehu.