5 načina kako lance opskrbe učiniti otpornijima

Marina Lindič, direktorica nabave u slovenskoj tvrtki Ursa za tržišta Adrije i Italije, ujedno i predsjednica Svjetske federacije za nabavu i opskrbni lanac (The International Federation of Purchasing and Supply Management), donosi nekoliko savjeta kako u ovim turbulentnim vremenima, kojima dominira izrazito visok porast cijena i nestašica sirovina, lance opskrbe učiniti otpornijima, a nabavne odjele efikasnijima.

Naravno, jedan od osnovnih preduvjeta za neprekidnu opskrbu jest kontinuirano praćenje događanja na tržištu, njihova analiza te potraga za novim poslovnim prilikama. - Moramo redovito nadzirati PMI (Indeks menadžera nabave u zemljama naših dobavljača), pitati i nadzirati, osobito kada nam najbolje ide. A glavna pitanja jesu:

Koji su naši strateški materijali i dobavljači? Imamo li alternativne dobavljače u slučaju problema na tržištu ili s našim strateškim dobavljačem? Koji su dobavljači najinovativniji i mogu najviše pridonijeti našoj konkurentskoj prednosti? Upravljanje zalihama: Na koliko dana pokrivenosti proizvodnje su moje zalihe? Ako se nešto promijeni na tržištu, koliko brzo mogu odgovoriti? Moramo dodati dobavljača s lokalnog tržišta ili barem iz EU -a dobavljaču s područja LCC - zemlje s niskim troškovima, barem s manjim udjelom Koliko su naši dobavljači "zdravi" i financijski stabilni (kontrola plaćanja, uvjeti plaćanja)? Koliko su povoljni naši ugovori, opći uvjeti s dobavljačima? Jesmo li dobro zaštićeni u slučajevima više sile? Kako definiramo višu silu u ugovorima? Kad otkrijemo rizike pitati se "što može poći po zlu"? Što mogu biti nepredviđeni prekidi opskrbe u različitim slučajevima koji mogu negativno utjecati na usluge i naš ugled? Što možemo učiniti danas kako bismo bolje poslovali u budućnosti nakon epidemije? Gdje možemo dobiti novog, pouzdanog dobavljača koji će opskrbiti dovoljnu količinu robe na kraju epidemije? Moramo analizirati trenutne dobavljače i saznati koliko je sličnih i tko su oni? Identificirati potencijalne dobavljače na temelju onoga što kupujemo, koliko često kupujemo i prema našoj kupovnoj moći. Moramo pomno pratiti konkurenciju: S kim posluju naši konkurenti? U čemu su bolji, a u čemu lošiji? Kakve mogućnosti imamo ako konkurent prestane poslovati?

Na primjeru vlastite tvrtke Lindič objašnjava kako je u ovoj pandemiji bilo nužno u tvrtki standardizirati procese, a veliku ulogu odigralo je i upravljanje kategorijama (category management). - Naime, izvrsno upravljanje kategorijama nabave postaje najjači izvor smanjenja troškova. Uveli smo nove načine i metode rada - TCO (ukupni trošak vlasništva), segmentaciju opskrbe, upravljanje rizicima u nabavi i opskrbnim lancima, uveli SRM (upravljanje odnosima s dobavljačima) i formirali izvrsne timove za nabavu.

Posao direktora nabave vrlo je raznolik i stresan. Kako bismo osigurali neprekidnu opskrbu, moramo stalno analizirati tržište, tražiti nove poslovne prilike i gledati u budućnost – poručila je Lindič te izdvojila pet načina kako nabava lance opskrbe može učiniti otpornijima:

Dobra strategija nabave koja mora biti u skladu s poslovnom strategijom, upravljanjem, procesima i kontrolom tvrtke, uključujući dobro definirane uloge i odgovornosti u opskrbnom lancu