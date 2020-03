5G tehnologija okosnica je razvoja gospodarstva

Mreže pete generacije (popularno nazvane 5G mreže ili 5G tehnologija) okosnice su razvoja društva i gospodarstva u sljedećem razdoblju. 5G tehnologija važna je za održivi razvoj mobilnog i fiksnog širokopojasnog pristupa internetu, a zahvaljujući mrežama pete generacije sve ljudske aktivnosti, komunikacija i razmjena informacija teku brže. Zahvaljujući 5G tehnologiji u perspektivi će se povezivati milijarde objekata i sustava u ključnim sektorima kao što su energetika, promet, bankarstvo i zdravstvo. Jednom kad se digitalna tehnologija integrira u poslovne i javne procese te ubrza protok informacija, povećava se i gospodarska produktivnost, ali i osigurava viša razina kvalitete javnih usluga te općenito bolja kvaliteta života svih građana.

Mreže pete generacije logičan su nastavak evolucije mobilnih mreža koja traje posljednjih četrdeset godina, od mreža prve generacije koje su omogućile početak mobilne telefonije pa do 4G mreža zbog kojih je dostupan širokopojasni pristup internetu. Današnji zahtjevi tehnološkog napretka za što boljom povezanošću usluga zahtijevaju mreže koje će osloboditi masivni internet stvari, odnosno sustav međusobno povezanih računalnih uređaja, mehaničkih i digitalnih strojeva koji međusobno komuniciraju i dijele informacije te usluge, za što nam treba 5G mreža. Uvođenje i upotreba 5G tehnologije razvojni je ciklus od idućih deset godina. U prvoj fazi razvoja, dakle u prve dvije do tri godine, ona će biti svojevrsna ekstenzija 4G, odnosno služit će kao kompenzacija za fiksni i mobilni broadband te za postizanje gigabitnih brzina. Poslije, do 2025., očekuje se primjena naprednih rješenja utemeljenih na 5G tehnologiji. Već do 2024. četrdeset posto svjetskog stanovništva moći će se koristiti 5G mrežom. Najnaprednije korisničke primjene očekujemo do 2030.

S obzirom na sve mogućnosti koje nosi 5G za razvoj gospodarstva i digitalnog društva na razini Europske unije donesen je Akcijski plan '5G za Europu' koji definira tempo ulaganja u razvoj infrastrukture za 5G. On zagovara ambiciozan pristup i poziva na ujedinjenu i sustavnu predanost institucija Europske unije, država članica, industrije te istraživačke i financijske zajednice kako bi se pojačala povezanost europskoga gospodarstva radi sve konkurentnije Europe na svjetskom tržištu. Vlada Republike Hrvatske potkraj prošle godine donijela je odluku o Osijeku kao prvom 5G gradu u Hrvatskoj u kojem počinje komercijalni razvoj 5G tehnologije, a izrađuje se i strategija razvoja širokopojasnog interneta za iduće programsko razdoblje koja se velikim dijelom temelji na 5G tehnologiji.

Prvi sektori koji se najčešće spominju u kontekstu upotrebe 5G tehnologije jesu automobilska industrija, zdravstvo, promet i poljoprivreda. Procjena je da bi korist od uvođenja tehnologije 5G u ta četiri ključna sektora do 2025. mogla dostići iznos od 114 milijardi eura na godinu. Studije na europskoj razini predviđaju da bi primjena 5G tehnologije mogla povećati produktivnost u prosjeku za više od šest posto, i to čak u onim područjima u kojima Hrvatska najviše zaostaje u Europskoj uniji, a to su poljoprivreda, javni sektor i proizvodnja.

Za kvalitetnije zdravstvo

Ključne su koristi od 5G tehnologije u zdravstvu virtualna dijagnostika, mogućnost teleoperacija i daljinskog nadzora nad pacijentima te pohrana digitalnih podataka o njima. Već danas mobilna tehnologija može mjeriti puls ili srčani ritam, a u budućnosti će moći mjeriti i šećer u krvi ili hemoglobin. Mogućnost trenutačnog slanja podataka, fotografija i videozapisa veoma visoke razlučivosti s bilo kojeg dijela 5G mreže omogućava svima da u svakom trenutku jave liječniku pojedinosti s vizualima prema kojima oni mogu postaviti dijagnozu, odnosno članovima obitelji da im je potrebna pomoć. Liječnici bi jednog dana tako mogli obavljati preglede i operacije daljinski, pa tako štedjeti vrijeme i novac. 5G osigurava profesionalne operacije u udaljenijim područjima i upotrebu dronova za osiguranje zdravstvene skrbi na teško dostupnim područjima. Ugradnja 5G tehnologije u sonde ubrzat će postavljanje dijagnoze, a telemetrija zasnovana na 5G tehnologiji omogućit će bržu interpretaciju ili pohranu podataka.

Pametna vozila i promet

Uz pametne dodatke i ugrađene pogodnosti kao što su svjetla i brisači koji se automatski uključuju, prilagodljiva kontrola brzine, kontrola vožnje u traku i poluautonomna vožnja, vozila su već ionako prilično pametna. No 5G značit će kvantni skok u automobilskim tehnologijama – 5G omogućit će autonomnu vožnju, odnosno pravodobno će upozoriti automobil u autonomnom načinu vožnje da je ispred njega zapreka i da će brzo morati promijeniti smjer. To će biti moguće zahvaljujući informacijama dobivenima od senzora s drugih vozila ili postavljenih uz cestu. Zahvaljujući 5G tehnologiji moguća je pametna kontrola prometa, što podrazumijeva izravnu komunikaciju automobila u prometu i automobila sa signalizacijom. To u perspektivi znači da nema čekanja na crvenom iako nema drugih automobila u blizini; sustav će znati kad se druga vozila približavaju dovoljno brzo da na vašoj strani uključi crveno ili ćete moći proći raskrižje bez čekanja. Druga potencijalna korist od pametnog prometa u 5G gradu odnosi se na sigurnost pri usmjeravanju prometa jer zaustavljanje ili usporavanje vozila javnog prijevoza, javni radovi i drugi dinamični scenariji traže posebnu pozornost. Ako su u zoni radova postavljeni senzori s 5G vezom ili vozila međusobno komuniciraju, vozači mogu dobiti upozorenje koje će im koristiti.

Pametna poljoprivreda

Zahvaljujući 5G mrežama pojavit će se i pametne farme koje će osiguravati bolju kvalitetu usjeva i štedjeti novac. Visokoprecizna poljoprivredna oprema sa senzorima na zemlji znači da će farme dobivati trenutačne obavijesti o napretku usjeva, što će im omogućiti da odgovarajuće reagiraju, i to brže nego ikad prije. Na pametnim farmama strojevi su automatizirani, a sva vozila sa strojevima povezana su GPS-om, postoje automatski sustavi hranidbe i upravljanja ventilacijom i svaki radnik u mobitel unosi svoje aktivnosti. Za potpunu automatizaciju moguće je navodnjavanje i hranjenje životinja kad god je to potrebno i praćenje s pomoću mobilnih aplikacija.

Pametno gospodarstvo

Postoji velik potencijal primjene 5G tehnologije, ne samo u high-tech kompanijama ili startup-sceni, već u nekim industrijama koje se smatraju tradicionalnima. U brodogradilištima je moguća automatizacija procesa, moguće je upravljanje brzim vlakovima i konvojima, što je logistički važno.

U suvremenim tvornicama u kojima strojevi međusobno komuniciraju i razmjenjuju veliku količinu podataka usklađuje se cijeli proizvodni proces – od planiranja do održavanja – te sprečavaju i pronalaze kvarovi. Preduvjet je za to prikupljanje velike količine podataka, standardizaciju komunikacije i njihovu obradu te pohranjivanje i pravilnu interpretaciju.

Povezani smo sigurni

Cilj je kampanje Hrvatske udruge poslodavaca 'Povezani smo sigurni' educirati i informirati javnost o važnosti 5G tehnologije za gospodarski i društveni razvoj te zdravlje građana.

Naime, hrvatska ICT industrija u posljednjem desetljeću jako raste, i to čak i u vrijeme krize – u posljednjih deset godina udvostručen je broj tvrtki i broj zaposlenih u sektoru povećao se za pedeset posto, udvostručen je izvoz, rastu prihodi i uplate u javne proračune. Iza cijeloga gospodarskog rasta, pa tako i rasta ICT industrije, odnosno digitalnoga gospodarstva i društva, razvijena je komunikacijska infrastruktura. Ona je temelj gospodarskog napretka i bez kvalitetne i brze infrastrukture danas nema ni proizvodnje ni pametne industrije ni bilo kakvog istraživanja i razvoja. Upravo je zato Hrvatska udruga poslodavaca, kao glas hrvatskoga gospodarstva, prepoznala važnost jačanja svijesti o 5G tehnologiji kao temelju konkurentnosti, kvalitete, prepoznatljivosti i sigurnosti hrvatskih kompanija. Jednako su tako osim gospodarskog aspekta u kampanju uključeni znanstvenici zdravstvene i tehničke struke u svrhu informiranja o zdravstveno-znanstvenom aspektu tehnologije.

U sklopu kampanje pokrenuta je web-stranica www.povezanismosigurni.hr, koja daje informacije o svim aspektima razvoja 5G tehnologije i odgovara na najčešća pitanja o utjecaju tehnologije na zdravlje ljudi.