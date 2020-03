A1 Hrvatska, HT, Pickbox i Iskon internet osiguravaju dodatne pogodnosti u vrijeme koronavirusa

Kako bi korisnicima olakšali situaciju s koronavirusom, A1 Hrvatska nastavlja s nizom pogodnosti. Nakon što su A1 TV korisnicima od danas dostupni svi dječji TV kanali, ukupno njih 14, od utorka 17. ožujka privatni pretplatnici, korisnici na bonove, mali, srednji i veliki poslovni korisnici dobit će besplatan podatkovni promet kako bi sigurno ostali povezani s obitelji, prijateljima i kolegama, radili na daljinu ili pratili sadržaje na internetu.

Mobilni privatni pretplatnici mogu od tako od utorka u Moj A1 aplikaciji aktivirati besplatnih 20GB prometa na 7 dana, dok korisnici na bonove dobivaju 5GB prometa na 5 dana. Tomato korisnici na pretplatu i bonove imaju besplatnu flat opciju na 5 dana.

Svi poslovni korisnici također dobivaju dodatnih, besplatnih 20GB prometa na 7 dana po svim mobilnim linijama uz aktivaciju putem Moj A1 aplikacije od utorka. Osim dodatnog prometa omogućit će im se besplatno korištenje video konferencijskog sustava Eyeson do 30. lipnja. U suradnji s Microsoftom svim A1 poslovnim korisnicima osigurano je besplatno korištenje platforme za kolaboraciju i komunikaciju MS Teams do 30 lipnja.

Fiksna i mobilna mreža A1 Hrvatske spremno su dočekale početak nastave na daljinu. Tehnički eksperti aktivno nadgledaju mrežne kapacitete i spremni su reagirati u slučaju izvanrednog prometa ili bilo kakvih drugih poteškoća. Pristup digitalnom nastavnom sadržaju i inače je besplatan, bio je prije i bit će nakon što završi situacija s koronavirusom u Hrvatskoj, za sve učenike i nastavnike na A1 mobilnoj mreži koji pristupaju sadržaju s pomoću CARNet APN-a odnosno koji imaju CARNET-ov elektronički identitet. Također, kao društveno odgovorna kompanija i partner projekta Kurikularne reforme “Škola za život” Ministarstva znanosti i obrazovanja, A1 Hrvatska ove godine isporučuje više od 70.000 SIM kartica. Na navedenim SIM karticama osigurali smo dodatnih, besplatnih 2,5 GB mjesečnog prometa za surfanje odnosno istraživački rad učenika izvan CARNet sustava. Televizijski program za niže razrede može se pratiti na HRT3 i SPTV uživo i na zahtjev te snimiti u Snimalicu za kasnije gledanje. Podsjećamo da je korisnicima TV usluge sada dostupno svih 14 dječjih kanala. Osim zabavnog sadržaja djeca mogu pratiti i Da Vinci Learning, jedan od najboljih svjetskih edukativnih TV kanala. Također, u A1 Videoteci potpuno besplatno dostupna je Video učionica namijenjena učenicima za učenje i ponavljanje nastavnog sadržaja. Sastoji od video lekcija za sva četiri razreda srednjih škola koje prate gimnazijski program matematike.

S obzirom na to da je sada od posebne važnosti pružati stabilnu i pouzdanu komunikaciju na nacionalnoj razini i tako pomoći društvu da normalno i uspješno sigurno funkcionira, A1 Hrvatska je poduzela sve mjere za kontinuitet pružanja usluga korisnicima na najboljoj fiksnoj i mobilnoj mreži prema neovisnom, međunarodnom P3 mjerenju. Razrađeni su detaljni scenariji za osiguravanje kontinuiteta poslovanja i pružanja usluga. Poduzete su sve potrebne mjere opreza preporučene od nadležnih institucija kako bi zaštitili sigurnost naših zaposlenika uz minimalan utjecaj na poslovanje. Također, sve relevantne informacije o uslugama dostupne na www.a1.hr ili pozivom Službi za korisnike 0800 091 091, a korisnici mogu svu interakciju s kompanijom obaviti kroz Moj A1 aplikaciju pa tako i aktivirati dodatne usluge, platiti račun, provjeriti status svojih zahtjeva ili riješiti poteškoće uz pomoć Digitalnog tehničara.

Hrvatski telekom također misli na korisnike u ovim vremenima te također daju dodatne pogodnosti. Svim privatnim i poslovnim pretplatnicima mobilnih usluga HT je omogućio 15 GB prometa u narednih 30 dana, a korisnicima na bonove dodatnih 2 GB. Svim poslovnim korisnicima omogućeno je dodatnih 50 GB kako bi se olakšao rad od kuće.

Za školarce, u vrijeme dok se nastava održava na daljinu, osiguran je besplatan pristup programu „Škola za život”.

U MAXtv Videoteci dostupna je usluga instrukcije.hr koja može poslužiti kao odlična pomoć u savladavanju gradiva iz matematike za osnovnu i srednju školu. Sve video instrukcije su napravljene po programu školskog programa. Kako biste lakše pratili nastavu putem televizije, uključena je Snimalica na svim programima HRT-a. Snimljeni sadržaj dostupan je sljedećih 14 dana, a propuštenu emisiju možete bez snimanja pogledati do 2 dana nakon emitiranja.

MAXtv je korisnicima omogućio gledanje dodatnih MAXtv paketa bez naknade do 1. travnja, a po potrebi i dulje: RTL, RTL Premium i Nova TV paket u HD kvaliteti, MAX Arena paket, Pickbox NOW videopaket.

Sportska televizija na kojoj se emitira dio školskog programa dostupna je svim MAXtv To Go korisnicima. Svima koji MAXtv gledaju putem satelita, bez naknade su pušteni Arenasport programi, a uključeni su i RTL i Nova TV u HD kvaliteti. Dodana je i Sportska televizija kako bi mogli pratiti školski program, a korisnici usluge EVOtv će u buketu Programi Plus imati dostupne dodatne programe.

Pickbox NOW ovoj neočekivanoj situaciji daje besplatno korištenje Pickbox NOW usluge. Sve serije, filmovi i dokumentarne emisije dostupni su neograničeno na područjima Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije i Crne Gore. Pri registraciji na www.pickbox.tv ili preko Pickbox NOW aplikacija, kod odabira paketa potrebno je kliknut jei na PRESKOČI.

Iskon Internet će u ponedjeljak, 16.3. svim korisnicima Iskon.Mobile tarife aktivirati 15 GB prometa besplatno. Također, pristup programima nastave na daljinu bit će besplatan (tzv. zero rate) putem mobitela. Svim Iskon.TV korisnicima od ponedjeljaka je uključena Snimalica 7 dana na kanale HRT3 i Sportska televizija, kako bi učenici nižih razreda mogli uspješno pratiti nastavu bilo kad tijekom dana i po potrebi više puta pregledati nastavno TV gradivo. Od sljedećeg tjedna reducirat će se i sve potrebe za dolaskom korisnika u prijemne urede Iskona u Hrvatskoj radi zaštite zdravlja, te će se komunikacija usmjeriti na digitalne kanale.