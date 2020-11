A1 Hrvatska predstavio tri modela pametnih spremnika za zbrinjavanje otpada

A1 Hrvatska veliku važnost posvećuje društvenoj odgovornosti, a svoja pametna rješenja koja smanjuju troškove i optimiziraju potrošnju električne energije te smanjuju emisiju CO2, predstavila je u petak na virtualnoj konferenciji nazvanoj Zelena perspektiva pametnih gradova. Jedno od inovativnih rješenja svakako je pametni spremnik smeća koji uz pomoć senzora detektira količinu smeća u spremniku i šalje alarme i notifikacije operativnog statusa popunjenosti te eventualne greške u radu.

- Budući da se prešanjem može smanjiti volumen smeća, odnosno povećati kapacitet kante do deset puta, povezanost na IoT A1 mrežu omogućava da se u svakom trenutku može znati kolika je količina smeća u kojem spremniku i time optimizirati ruta odvoza smeća odnosno redoslijed pražnjenja, što smanjuje emisiju štetnih plinova i zagađenje – rekao je Ivan Gabrić, glavni direktor za poslovne korisnike A1 Hrvatska.

A upravo je rješenje A1 Hrvatska primjer društveno odgovornog ponašanja koje je ovoj kompaniji vrlo važno - istaknuto je više puta na video konferenciji gdje su novinarima predstavljena tri modela pametnih spremnika za zbrinjavanje otpada kakvi se koriste u mnogim svjetskim pametnim gradovima s ciljem učinkovitijeg gospodarenja otpadom.

Jedan od poslovnih fokusa A1 je održivo poslovanje koje promiče učinkovitije, prihvatljive i održivije načine života i rada. Upravo stoga je kompanija na domaće tržište plasirala sustav učinkovitog gospodarenja otpadom temeljenog na IoT tehnologiji, strojnom učenju i umjetnoj inteligenciji, a u krugu A1 Hrvatska već nekoliko mjeseci koriste zelena, pametna rješenja, čulo se u petak na konferenciji.

Smart Waste je projekt koji se upravo završava s gradom Rijekom koja je prva pristupila projektu pametnih spremnika, a očekuje se da će se u njega uključiti i brojni drugi gradovi i općine jer ti projekti mogu biti sufinancirani sredstvima Europskih fondova, a pojedini europski i svjetski gradovi već su proveli pilot projekte kojima su potvrdili mnogobrojne prednosti primjene IoT tehnologije u učinkovitom gospodarenju otpadom. Primjerice, engleski grad Newcastle je primjenom nadzora popunjenosti i platformom za optimalno prikupljanje otpada na 1200 kanti uštedio 50 posto na operativnim troškovima.

Ono što A1 čini je i edukacija zaposlenika o važnosti postupanja u skladu s politikom održivog razvoja potičući ih da kad god je to moguće postupaju zeleno, a to kompanija pokazuje i vlastitim primjerom. Stoga se za bazne stanice koje su spojene na solarnu energiju za hlađenje koristi free cooling sustav, odnosno hlađenje vanjskim zrakom. To smanjuje potrebu za klasičnim hlađenjem prostorije putem rashladnih uređaja što smanjuje potrošnju električne energije i emisiju štetnih plinova.

- Veliki smo potrošač električne energije, stoga nastojimo biti maksimalno energetski učinkoviti. Naši sustavi za ventilaciju i grijanje su energetski učinkoviti, a jedan takav uređaj ima ugrađene fotonaponske ćelije što minimalizira zagađenje – čulo se na A1 konferenciji, a o svemu opširnije zainteresirani mogu pronaći OVDJE.

Budući da naši gradovi i jedinice lokalne samouprave sve više povlače sredstva EU fondova nabavka ovakve pametne opreme tek se očekuje.

A1 izradio je i pametno rješenje očitanja plinske mreže na daljinu. Zasada gradovima i općinama prezentiraju vlastita rješenja, a njihov rad i implementaciju ubrzati će uvođenje 5G mreže koja se u Hrvatskoj očekuje tijekom iduće godine.