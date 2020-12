A1 Hrvatska smanjuje svoj ugljikov otisak za više od 840 tona na godinu

Kompanija A1 Hrvatska veliku važnost posvećuje društvenoj odgovornosti i održivom poslovanju promičući učinkovitije, prihvatljive i održive načine rada i života. Okolišno, društveno i korporacijsko upravljanje gleda dugoročno u sklopu utjecaja na okoliš i ekonomiju. Slijedi Ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda i svojom strategijom poslovanja u kojoj naglašava tri cilja: smanjenje utjecaja na okoliš i klimatske promjene, unaprjeđenje digitalnih vještina stvaranjem sigurnijeg online okružja i razvoja digitalnih vještina budućnosti te poticanje društvene raznolikosti odnosno rodne ravnopravnosti u poslovnoj okolini.

Čuvari okoliša i zdravlja

Zaštita okoliša i utjecaja na klimu zaslužuju posebnu pozornost. Klimatske promjene i uništavanje okoliša prijetnja su egzistenciji cijelog svijeta. Za ostvarenje ciljeva Europskoga zelenog plana (Green Deal), odnosno klimatske neutralnosti do 2050., potrebno je djelovanje svih gospodarskih sektora. A1 Hrvatska svoju odgovornost vidi u ulaganju u tehnologije prihvatljive za okoliš i poticanju na inovacije kako bi se smanjio ugljikov otisak do njegove potpune neutralnosti do 2030. Telekomunikacijska industrija, iako nije veliki onečišćivač, veliki je potrošač električne energije.

Ulaganjem u napredne sustave za hlađenje (sustave free coolinga) na baznim stanicama kojima se smanjuje potrošnja klimatizacijskih uređaja i u solare te vjetroturbine za napajanje baznih stanica kompanija godišnje smanjuje svoj ugljikov otisak za više od 840 tona. U tvrtkin kampus u Zagrebu također je postavljena solarna stanica. I poslovnim rješenjima pridonosi održivosti zajednice te je nedavno predstavila niz rješenja za upravljanje pametnim gradovima kako bi se povećala energetska učinkovitost, poput A1 pametnih spremnika za odlaganje otpada kakvi se upotrebljavaju u mnogim svjetskim pametnim gradovima radi učinkovitijega gospodarenja otpadom. Zahvaljujući tehnologiji interneta stvari (IoT) i povezivosti na ​NB-IoT mreži A1, nužnima za rad pametnih spremnika, optimirana je učestalost prikupljanja otpada, a time je smanjen i ugljikov otisak sustava gospodarenja otpadom, pri čemu se čuvaju okoliš i zdravlje ljudi.

Više od humanitaraca

Održivost u kompaniji potiču u svim aspektima djelovanja zajedničkim djelovanjem zaposlenika koji pozitivno utječu na društvo volonterski se angažirajući u sklopu interne platforme 'Čini pravu stvar'. Tijekom šest godina sudjelovali su u više od pedeset volonterskih akcija poput rada s djecom, čišćenja okoliša, parkova prirode i jadranskog podmorja, rada sa starijima i nemoćnima te informatičkog opismenjavanja. I ove godine dio su inicijative 'Zasadi drvo, ne budi panj' u sklopu koje će saditi stabla na dječjim igralištima i u parkovima na nekoliko lokacija u Hrvatskoj. Inicijativa 'Čini pravu stvar' poslije je prerasla u istoimenu platformu za dobrotvorni fundraising koja spaja potrebite udruge s ambasadorima koji svojim humanitarnim djelima prikupljaju donacije za neku od druga s platforme. Tako je dosad prikupljeno gotovo 700 tisuća kuna za 43 udruge.

S Centrom za sigurniji internet u sklopu projekta EU 'Make Internet Safer and Good Place' A1 Hrvatska promiče sigurnu i odgovornu upotrebu online tehnologija i mobilnih uređaja među djecom i mladima te je potpisnica Povelje o sigurnosti djece na internetu čiji je cilj podizanje svijesti javnosti i roditelja o sigurnosti na internetu. Osim toga, u svrhu zaštite djece od neprimjerenih sadržaja roditeljima je ponuđena mogućnost kontrole sadržaja koje dijete može konzumirati na internetu, i to s pomoću aplikacije A1 Internet zaštita. Tvrtka radi i na osnaživanju djece, ali i svih građana, da se koriste internetom i mrežnim tehnologijama na pozitivan, odgovoran i siguran način te steknu digitalne vještine potrebne za sudjelovanje u digitalnoj ekonomiji.

U kompaniji je omjer žena i muškaraca na menadžerskim pozicijama 39 prema 61 posto i jednak udio žene zauzimaju gledajući ukupni broj zaposlenih. Radi bolje ravnoteže između privatnog i poslovnog života u A1 Hrvatska fleksibilni oblici rada sasvim su uobičajena praksa, a dodatnu pozornost posvećuju uvođenju novih modela kojim unaprjeđuju zadovoljstvo zaposlenika i rodnu ravnopravnost u poslovnoj okolini.