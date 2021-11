About You otvara tehnološki hub u Zagrebu i traži prvog zaposlenika

Njemačka online trgovina, ali i jednorog About You, koja je i u Hrvatskoj postala poznata po svojoj agresivnoj kampanji od prije koju godinu najavila je otvaranje tehnološkog huba u Zagrebu, pri čemu traže Tech Hub Managera. Njegova uloga će biti da postavi novi hub na noge, pronađe prostor gdje će se hub nalaziti te sve ostalo što je potrebno za otvaranje novog ureda u Zagrebu. Otvaranje se predviđa u proljeće iduće godine, a Zagreb će tako postati treći grad u kojem About you ima svoj tehnološki hub. Preostala dva grada su Prag i rumunjski Cluj.

Od osobe, odnosno Tech hub managera se očekuje da pronađe odgovarajući prostor i operativno nadzire otvaranje te da kasnije svakodnevno prati poslovanje razvojnog centra, da se brine da su zaposlenici zadovoljni i imaju sve što im treba te da zastupa About You na lokalnoj tehnološkoj sceni i pomogne oko zapošljavanja inženjera, piše Netokracija. Zanimljivo, iako traže iskusnu osobu, ne inzistiraju na tehničkom iskustvu već preferiraju nekoga tko ima iskustva u vođenju ureda, upravljanju ljudskim resursima ili poslovnom savjetovanju te dobro poznavanje lokalne tehnološke zajednice.

Iz tvrtke kažu kako na ovaj način žele pružiti priliku talentiranim inženjerima iz istočnih dijelova Europe da rade na izazovnom e-commerce projektima bez da moraju preseliti u Njemačku.

Inače, About You je jedna od najbrže rastućih e-commerce tvrtki u Europi, a od 2018. i jednorog. Trenutno su prisutni u 26 EU zemalja, a njihova ponuda broji više od pola milijuna artikala i 2000 brendova. U lipnju 2021. izašli su javnom ponudom dionica na Frankfurtsku burzu uz valuaciju od oko 5 milijardi dolara.