ACFE Hrvatska poziva poslovnu zajednicu da se uključi u istraživanje o prevarama

ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) Hrvatska po prvi puta provodi istraživanje o pojavnosti i susretima poslovne zajednice s prijevarama u našoj zemlji. Istraživanje je počelo krajem listopada slanjem upitnika kompanijama i drugim organizacijama koji se sastoji od 60-ak pitanja. Marko Rakar, tajnik ACFE-a Hrvatska, kaže da su upitnik koji je sastavila svjetska organizacija ACFE preveli na hrvatski i prilagodili ga specifičnostima vezanim za našu zemlju.

- Različiti su trendovi šteta u SAD-u i Europi, a nama je cilj utvrditi trendove u Hrvatskoj. Po završetku prikupljanja podataka, ACFE Hrvatska će sačiniti i sa svim zainteresiranima podijeliti rezultate istraživanja. Rezultati će također biti uključeni i u svjetsko istraživanje za 2021. godinu – kaže Rakar.

Dodao je da očekuje odaziv poslovne zajednice u Hrvatskoj i apelira da ispitanici što detaljnije opišu sve ono što im se dogodilo prilikom prevare ili pokušaja prevare. Pri tom naglašava da bi u ispunjavanju upitnika trebali sudjelovati samo oni koji su se s prijevarom susreli u svojoj organizaciji ili kod svojih klijenata (potonje u slučaju da se bave pružanjem profesionalnih usluga u kojima se susreću s prijevarama, npr. istražitelji, revizori, knjigovodstveni servisi, odvjetnici i sl.).

Rakar kaže da u ACFE-u Hrvatska procjenjuju da je za ispunjavanje upitnika potrebno do 20 minuta. Upitnici se mogu ispuniti do 20. studenog 2021. Inicijalni rezultati istraživanja bit će predstavljeni tijekom Međunarodnog tjedna svijesti o prijevarama koji traje od 14. do 20. studeni 2021., dok će puni rezultati istraživanja biti javno objavljeni do kraja godine.

- Na temelju dobivenih odgovora moći ćemo ukazati tvrtkama i organizacijama na trendove prevara u Hrvatskoj i preporučiti adekvatne mjere. Primjerice, postoje prevare koje se otkriju tek nakon godinu ili dvije, u međuvremenu je nastala šteta za poduzeće, a na temelju takvih iskustava moći ćemo tvrtkama preporučiti da obrate pozornost na takve ili slične pojave – kaže Rakar.

Što se tiče povjerljivosti informacija, naš sugovornik kaže da su one osjetljive i da zbog toga u ovom istraživanju neće tražiti identifikaciju onih koji odgovaraju na upitnik, kao ni oštećenih strana, počinitelja prijevare ili drugih aktera.

Inače, ACFE je najveća svjetska organizacija posvećena borbi protiv prijevara i najveći pružatelj antiprijevarnih treninga i edukacije. Svake godine provodi istraživanje pojavnosti prijevara širom svijeta, a rezultate objavljuje u zajedničkom godišnjem izvješću 'Report to the nations'. S gotovo 90 tisuća članova ACFE aktivno radi na smanjenju poslovnih prijevara širom svijeta i potiče javno povjerenje u integritet i objektivnost unutar profesije. Prošle je godine 20-ak aktivista osnovalo ACFE Hrvatska kao nacionalnu podružnicu te međunarodne organizacije koja oko sebe okuplja, kaže Rakar, školovane i iskusne profesionalce koji su radili na mnogobrojnim projektima čiji je cilj identificiranje, preveniranje i prekidanje pranja novca, te kriminalnih i prijevarnih aktivnosti.