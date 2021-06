Addiko Red Week krediti za bezbrižno ljeto

Ljeto pred nama više nego ikada prije doživljavamo kao bijeg od svakodnevice i odlazak u slobodu nakon višemjesečne ograničenosti kretanja. Zatvoreni duže nego inače u svoja četiri zida, konačno možemo odahnuti i vedro gledati u iduće tople mjesece. Sunce, more, izleti, izlasci i druženja ponovo postaju stvarnost uz, naravno, pridržavanje propisanih zdravstvenih mjera.

Ovo ljeto moglo bi zbog svoje posebnosti postati doista nezaboravno, budući da smo postali svjesniji koliko su važne stvari za koje smo ostali zakinuti. Nadolazeći topli dani potiču nas da zatomljeno oživimo, ali i da se odlučimo na ispunjenje nekih snova koje smo odlagali nemajući za njih vremena zbog svakodnevnih obaveza i brzog načina života.

Ljeto društvenosti

Umjesto odlaska u hotel ili kod rodbine, moguće je tako unajmiti kuću na moru kako bi se daleko od doma stvorilo ugodno domaće okružje. Naravno, hoteli i privatni smještaj su odlično rješenje, no ovoga ljeta to ne treba biti odredište u koje se ide godinu za godinom iz navike. To može biti odlazak na neko doista posebno mjestu o kojem se samo maštalo. Uz bliža i daleka putovanja, svakako je zanimljivo posjetiti razna kulturna događanja kojih je sve više, ali moguće je i korisno provesti ljeto na edukativnim kampovima i tečajevima.

– Važno je da iskoristimo ljeto koje je pred nama jer su mjeseci i mjeseci izoliranosti izazvale usamljenost, tjeskobu i otuđenost. Ovoga ljeta ljudi će više ulagati u odnose i možemo očekivati da nas očekuje 'ljeto društvenosti': jer ljudima nužno treba povezivanje s drugima. Važno je da iskoristimo vrijeme koje je pred nama za sebe i da se opustimo, družimo, putujemo i radimo ono što nas veseli. Jer tako vidimo da postoji svjetlo na kraju tunela. Neka nam ovo ljeto napuni baterije koje su se proteklih mjeseci dosta ispraznile – naglasila je Nataša Jokić Begić, psihologinja i profesorica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Addiko Red Week do 18. lipnja

Kako bi se takvo ljeto ostvarilo što jednostavnije i bezbolnije, Addiko banka osmislila je stoga posebnu ponudu kredita Addiko Red Week koja je omogućena ovoga tjedna do 18. lipnja. Potrebno je samo predati zahtjev za gotovinski kredit po posebnoj Addiko Red Week ponudi u najbližoj poslovnici Addiko banke koja onda vraća prvu ratu kredita.

U ponudi su tako Addiko Blic kredit u iznosu do 10.000 eura ili 76.000 kuna te Addiko Blic Plus kredit u iznosu do 35.000 eura ili 260.000 kuna. Oba kredita nude se na rok otplate od dvije do 10 godina odnosno do pet godina za neklijente, bez naknade te s malo potrebne dokumentacije. Pri tome je za Addiko Blic kredit redovna fiksna kamatna stopa od 6,60 posto za eure i 6,90 posto za kune, a za Addiko Blic plus kredit od 4,90 posto za eure te 5,20 posto za kune.

Odabirom neke od ove dvije ponude ostvaruje se i pravo na korištenje usluga GO paketa čak 12 mjeseci bez plaćanja mjesečne naknade: tekući ili žiro račun, Debit Mastercard® kartica i Addiko Mobile mobilno bankarstvo. Za sve nove klijente osigurana je i akcijska ponuda Active paketa, najboljeg rješenja za raspolaganje sredstvima stranke.