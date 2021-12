Adrian Ježina: 10 Giga optička mreža, koju gradimo prvi u Hrvatskoj, prema brzini je usporediva s onima u Južnoj Koreji i Singapuru

Velike planove za sljedeću godinu predstavio je nedavno Telemach Hrvatska, a provest će ih s Adrianom Ježinom na čelu, koji je tvrtku preuzeo ljetos, nakon što je ostvario impresivne rezultate na slovenskome telekomunikacijskom tržištu kao predsjednik Uprave Telemacha Slovenije. Kad je imenovan predsjednikom Uprave Telemacha Hrvatske, najavio je da si je tvrtka postavila kao cilj pretvorbu u telekom-lidera. Kako to namjeravaju provesti, ispričao je u razgovoru za Lider. Prvi su i osnovni zadatak investicije, kaže, a Telemach na raspolaganju ima 1,7 milijardi kuna.

U što ste sve dosad uložili?

– Sva ta sredstva usmjerili smo u osuvremenjenje postojeće optičke mreže i gradnju najsuvremenije. U Hrvatsku smo doveli i EON TV, vodeću OTT platformu u jugoistočnoj Europi. Rast poslovanja prati i rast broja zaposlenika, pa tako Telemach danas zapošljava gotovo šest stotina ljudi. Dolazak novoga tržišnog igrača uvijek je dobra vijest za korisnike jer u pravilu donosi bolju vrijednost za novac i veću mogućnost izbora. Svojim dolaskom Telemach je probudio dosadašnje uspavano telekomunikacijsko tržište pa se može očekivati da će i ostali operatori početi više ulagati, što je uvijek dobra vijest za korisnike.

Kakvi su planovi za sljedeću godinu? Kakvu poslovnu godinu predviđate za Telemach Hrvatsku?

– U 2022. nastavljamo intenzivno graditi infrastrukturu pa do početka iduće turističke sezone planiramo nadograditi 4G mrežu i 5G signalom pokriti cijelu Hrvatsku gdje za to ima korisničke potrebe. Nastavljamo s intenzivnom gradnjom 10 Giga optičke mreže, u čije se prednosti već danas mogu uvjeriti stanovnici u raznim dijelovima Zagreba, a kojom ćemo u idućih pet godina pokriti trećinu Hrvatske, odnosno više od petsto tisuća kućanstava. Ostajemo usmjereni na korisnike kojima nastavljamo donositi najbolje korisničko iskustvo, a uskoro očekujemo i integraciju Optima Telekoma, čime ćemo osigurati zajednički nastup servisa i mreža na širem području Hrvatske. Želimo živjeti i raditi u modernoj Hrvatskoj koja svoj prosperitet temelji na znanju, zato je kvalitetan kadar resurs koji ćemo itekako trebati kako bismo ostvarili postavljene ciljeve. Upravo zahvaljujući visokokvalitetnim domaćim stručnjacima u manje od godinu dana ostvarili smo zadane ciljeve i dokazali da je, kad smo zaista motivirani, velike promjene moguće ostvariti i u izazovnim vremenima, u relativno kratkom razdoblju.

U posljednjih godinu dana, od preuzimanjaTele2, kompanija kojoj ste na čelu znatno se promijenila. Koje su promjene bile najizazovnije?

– Protekla je godina za Telemach uistinu bila godina velikih promjena. Intenzivna transformacija poslovanja koju smo započeli još u ožujku prošle godine, kad se Telemach pridružio United grupi, u ovoj je godini dosegnula vrhunac jer je taj veliki zahvat uz unaprjeđenje svih procesa uključivao i mnogo promjena na sustavima, u procesima te na mreži. S namjerom da omogućimo lokalnu kontrolu sustava i poboljšamo korisničko iskustvo, sve tehničke sustave prebacili smo iz centralnog sustava švedskoga Tele2 u lokalni Telemach Hrvatska, i to u manje od godinu dana, iako se migracije poput te provode u prosjeku dulje od dvije godine. Taj zahtjevni proces morali smo proći kako bismo stvorili temelje za uvođenje najnaprednijih tehnologija koje će omogućiti da korisnicima u godinama koje slijede ponudimo najbolje usluge na tržištu. Nekad isključivo mobilni, Telemach je danas konvergentni operator koji nudi i fiksne usluge poput širokopojasnog interneta, televizije i telefonije. Spomenutom migracijom mnogi IT sustavi dovedeni su iz Švedske u Hrvatsku, njih čak više od pedeset. Pritom treba reći da oni nisu samo kopirani već su i korjenito nadograđeni i poboljšani. No dok su se ti sustavi ovdje usklađivali i razmjenjivali informacije, bilo je nepredvidljivih kratkotrajnih prekida pojedinih usluga iako osnovne usluge, poput poziva i poruka, ni u jednom trenutku nisu bile prekinute. Takve situacije katkad je uza svu pripremu nemoguće izbjeći, no zahvaljujući našim stručnjacima taj proces uspješno je završen. Iako nitko od naših korisnika nije oštećen ni za jednu lipu, želim im svima zahvaliti što su i u ovim izazovnim trenucima bili uz nas. Upravo su oni snažna motivacija koja nas pokreće na uvođenje tehnologija koje će biti na korist cjelokupne zajednice u kojoj živimo i poslujemo.

Na što točno mislite kad to kažete?

– Prije svega, ovdje mislim na uvođenje optike koju Telemach intenzivno gradi, što očito uznemiruje konkurenciju koja nastoji onemogućiti naš daljnji rast. Budući da je preduvjet za digitalizaciju i oporavak od krize te stvaranje gigabitnoga društva, optiku je potrebno omogućiti uz poticanje zajedničkog korištenja postojeće infrastrukture, što bi trebalo podrazumijevati i suradnju telekomunikacijskih operatora, a sve u interesu korisnika.

Znatna sredstva Telemach ulaže u gradnju optičke i 5G mreže. Što korisnicima donose mreže nove generacije, zašto su toliko važne?

– Naša 10 Giga optička mreža, koju gradimo prvi u Hrvatskoj, prema brzini je usporediva s onima u Južnoj Koreji i Singapuru, koji su globalni lideri kad je riječ o internetskim brzinama. Zahvaljujući toj mreži već danas korisnicima nudimo pakete s internetskim brzinama čak dvadeset puta većim od prosječne brzine interneta u Hrvatskoj, odnosno i do 40 puta većim u najvećem paketu od 2 Gbps, i to prema izrazito pristupačnim cijenama u koje je uključena i usluga fiksne telefonije. Iako na fiksno tržište dolazimo posljednji, u Telemachu prvi u Hrvatskoj uvodimo najsuvremeniju tehnologiju od 10 Gbps ​ koja će najbolje odgovoriti na sve veće potrebe za gigabajtima i internetskim brzinama koje je tijekom posljednje dvije godine digitalizacija dodatno naglasila, a koje će u godinama pred nama biti još izraženije. Uvođenje tehnologija za ultrabrz prijenos podataka u strateškom je interesu države, a u Telemachu želimo biti predvodnik digitalizacije jer je smatramo okosnicom napretka s obzirom na očekivane pozitivne učinke koje te tehnologije imaju na društvo i gospodarstvo. Istodobno s gradnjom najbrže optičke 10 Giga optičke mreže intenzivno radimo na nadogradnji postojeće 4G mobilne mreže, koja će još godinama biti najkorištenija tehnologija, a na kojoj smo kvalitetu signala u protekloj godini pojačali za 40 posto. Naravno, tu je i ubrzani rollout 5G mreže koju smo već uspješno uveli u Zagrebu te sada nastavljamo prema planu i u ostatku Hrvatske. Ponosni smo na to što smo u kratkom vremenu, prema raznim nezavisnim testiranjima, u Zagrebu već preuzeli vodstvo u pojedinim segmentima. Mreža pete generacije zajedno s optikom temelj je za rast i nadogradnju postojećih komunikacijskih usluga jer će te tehnologije potaknuti razvoj usluga koje nam danas još nisu ni poznate. Upravo je to budućnost koju Telemach gradi u Hrvatskoj.

Nije tajna da je Telemachova ambicija u Hrvatskoj postati lider. Kako se to namjerava postići?

– Naša 10 Giga optička mreža znatno će podignuti Hrvatsku na digitalnoj karti Europe te nas približiti razvijenim zemljama. Velike internetske brzine na optici omogućujemo po konkurentskim cijenama, a to će pridonijeti i rastu potrošnje interneta velikih brzina u kućanstvima, gdje sa samo devet posto kućanstva koje se koriste tom uslugom ozbiljno kaskamo za europskim prosjekom od 34 posto. Svojim korisnicima nudimo jednostavne i razumljive usluge u skladu s onime što uistinu trebaju, stavljajući pritom naglasak na transparentnost. Upravo su to i ključne komparativne prednosti Telemachovih proizvoda u odnosu na konkurenciju. Ne prodajemo usluge koje im ne trebaju, ne koristimo se malim slovima i kod nas nema dodatnih skrivenih troškova. Kao jedini operator koji u Hrvatskoj uvodi najnapredniju 10 Giga optičku mrežu Telemach se pozicionirao kao infrastrukturni inovator koji će, upravo zahvaljujući novim tehnologijama koje uvodi i u godinama koje slijede, korisnicima moći ponuditi najbolje usluge na tržištu.

Uz napredne tehnologije koje uvodite u sklopu 5G-a i optičke mreže na hrvatsko tržište doveli ste i EON TV. Kako su tu uslugu prihvatili korisnici?

–​ EON TV, vodeća OTT platforma u jugoistočnoj Europi, koja je dostupna na tržištu s više od četrdeset milijuna ljudi, hrvatski korisnici izrazito su dobro prihvatili. Ta usluga iza koje stoji nagrađivana tehnologija standard je kvalitete koju planiramo donositi svojim korisnicima. Uz bogatu ponudu najboljih domaćih i međunarodnih programa EON se može pohvaliti jednim od najbogatijih dostupnih kataloga filmova i serija koji su korisnicima na raspolaganju putem više od 160 televizijskih kanala, uključujući i više od osamdeset kanala u HD-u koje je moguće pratiti na bilo kojem zaslonu i neovisno o pružatelju internetske usluge. Tu je i Videoklub s više od 19.000 naslova u najvećem paketu i koji se, za razliku od sličnih ponuda na tržištu, ne naplaćuje dodatno.