AGENCY04  i ove godine organizira Ljetnu školu programiranja – prošle godine 582 prijave!

Zagrebačka softverska tvrtka, AGENCY04, prema Deloitteu, jedna od najbrže rastućih IT tvrtki u srednjoj Europi i ovog ljeta organizira besplatnu petotjednu Ljetnu školu na temu razvoja složenih Java aplikacija korištenjem Spring Boot frameworka.

Na prošlogodišnjoj je Ljetnoj školi zabilježeno 582 prijave, a na kraju je primljeno 40-ak polaznika. Od polaznika se očekuje znanje programiranja u Javi, dok će ostalo naučiti u školi.

Škola će se odvijati online, što znači da polaznici za vrijeme edukacije mogu biti i na moru. Prijave su otvorene do 22. lipnja 2020. godine, a početak škole pod vodstvom vodećih developera tvrtke je 18. srpnja. Hackathon koji se organizira na završetku škole traje dva dana i starta 22. kolovoza.

"Odlučila sam upisati ljetnu školu jer sam htjela steći praktično znanje za budući posao. Ljetna škola mi je pomogla da još bolje naučim programski jezik Java i njegovu primjenu u stvarnim aplikacijama. Dobila sam iskustvo kako je raditi u timu na nekom realnom projektu. Posebno mi se svidjela ugodna i opuštena radna atmosfera. Nakon škole ostala sam raditi", istaknula je Jelena Kurilić, prošlogodišnja polaznica škole.



Polaznici po završetku dobivaju certifikat, a ako žele, mogu se prijaviti za posao u AGENCY04. Nakon svake godine, neki od polaznika ostaju raditi u AGENCY04.

„Dođite na Ljetnu školu, to je idealna prilika za sve one koji znaju Java programski jezik da unaprijede svoje znanje i nauče kako razvijati kompleksne Java aplikacije korištenjem Spring Boot frameworka. Osim toga, za najbolje kandidate postoji mogućnost i stalnog zaposlenja kod nas, to se događa svake godine. Nakon prošlogodišnje Ljetne škole, petero polaznika ostalo je raditi kod nas u AGENCY04“, izjavio je Domagoj Madunić, CEO u AGENCY04.