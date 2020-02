Akademsko poduzetništvo živi na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT) Sveučilišta u Zagrebu oduvijek slovi kao fakultet povezan s privredom, posebno kemijskom industrijom, a posljednjih se godina ta suradnja intenzivirala. Još 2015. osnovana je 'spin off' tvrtka Comprehensive Water Technology, koja je ove godine imala promet od 1,38 milijuna kuna. Fakultet ima i stalno otvorene natječaje kojima se potiče studente, ali i profesore da osnuju vlastitu tvrtku.

No to nije kraj poduzetničkog zalaganja na FKIT-u. Zavod za elektrokemiju zagrebačkog Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, na čelu s predstojnicom Zavoda dr. sc. Sanjom Martinez, razvio je ReCorrQCQ, uređaj koji omogućava jednostavno ispitivanje kvalitete zaštitnih premaza na metalu u laboratorijskim i terenskim uvjetima.



– Na osnovi teškog i kontinuiranog znanstvenog rada koji je valoriziran u vrhunskim znanstvenim časopisima došlo se do ideje da se stvori inovacija koja će se staviti na tržište. S projektom ReCorrQCQ osvojili smo nagradu Zagrebačkoga inovacijskog centra ZICER-a u iznosu od 160 tisuća kuna – rekao je dekan prof. dr. sc. Tomislav Bolanča.

Za razliku od uobičajene vizualne kontrole kojom se opažaju oštećenja premaza, ReCorrQCQ omogućava procjenu kvalitete novih i još neoštećenih premaza.



– Riječ je o uređaju za ispitivanje kvalitete zaštitnih premaza na metalu koji nije destruktivan i daje kvalitetne informacije prema kojima se procjenjuje stanje neke konstrukcije, tj. u kakvom je stanju premaz na njoj. Osim upotrebe na terenu, uređajem je moguće i laboratorijski ispitivati različite vrste premaza – objasnila je Martinez.

Ogroman biznis

Na tržištu postoji velika potreba za trajnošću različitih materijala i njihovom zaštitom te su tu otvara ogromno tržište, na koje će zakoračiti društvo s FKIT-a svojim uređajem za ispitivanje kvalitete premaza.



– Ovo je inovativni proizvod koji može vrlo brzo, efikasno i jeftino odrediti koliko je zaštićena neka građevina, a treba naglasiti da je uređaj 'user frendly' te da nije potrebno veliko predznanje za rukovanje njime, što je također bitno kada se izlazi na tržište – dodala je Martinez.

Transfer tehnologije i poduzetništva

---Premazi u industriji ogroman su biznis jer se troše u velikim količinama, kao i kontrola premaza, a metode za ispitivanje premaza uglavnom su manjkave i najčešće se kontrolira debljina premaza.– Naša je metoda malo kompleksnija, daje kompleksniji odziv i pokazuje više parametara. Naš proizvod mjeri otpor premaza kao indikaciju njegove kvalitete i sastoji se od mjernog uređaja koji je u dogovoru s proizvođačem prilagođen našim potrebama te senzorskog i programskog dijela koje smo sami osmislili – objasnila je Martinez.

Martinez kaže da sad kreću u promociju putem sajmova i kongresa. Već nekoliko godina predstavljaju znanstveni dio ovog slučaja, a sad će na kongresima u Beču, Frankfurtu i Kuala Lumpuru predstaviti i gotov proizvod te se nadaju da će sklopiti i neki posao.



Putem natječaja akademskog poduzetništva, sav se novac koji zaradi vraća fakultetu.



– Na našem fakultetu, osim kemijskih kolegija, imamo i kolegij poduzetništvo, menadžment i inovacije u nastavi, provodimo istraživačke i znanstvene projekte, nastupamo na inovacijskim sajmovima te pravimo poslovne planove i osnivamo tvrtke. Sve je zaokruženo i napravljeno tako da potiče akademsko poduzetništvo. I dalje želimo raditi na produbljenju suradnje s gospodarstvom i pripremi studenata za tržište rada. U tu svrhu ove godine osnivamo Centar za savjetovanje i razvoj karijera studenata, uvodimo nove labose i vježbališta te poboljšavamo izvođenje prakse – istaknuo je prof. dr. sc. Ante Jukić, prodekan za poslovanje na FKIT-u.



Na FKIT-u se iz dana u dan dokazuje da privatno poduzetništvo i znanost idu ruku pod ruku.



– Važno je pokazati da državno sveučilište može biti povezano s privatnim poduzetništvom, ali tako da cijela zajednica od toga ima koristi i da se sredstva vraćaju u sustav. Transfer tehnologije i poduzetništva mora biti strateška okosnica, ali problem je što Ministarstvo ne razumije što je transfer tehnologije i nedostaje njegova potpora, ako ne financijska onda barem ona u vidu promocije – zaključio je dekan FKIT-a prof. dr. sc. Tomislav Bolanča.