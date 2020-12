Ako držite ušteđevinu na tekućem računu, zapravo gubite novac

Pandemija koronavirusa svakako je prodrmala svjetsku ekonomiju i puno se poslovanja, malih i velikih, bori za opstanak. Lockdown i razne restriktivne mjere, koliko god korisne one bile za naše zdravlje, dovele su mnoge fizičke i pravne osobe do iznemoglosti.

Zbog navedenih okolnosti, krajnje je vrijeme za zapitati se kako pametno upravljati vlastitim financijama. Ako se bojite uložiti novac u nekretnine ili nekakvo poslovanje - niste jedini. Vaš je strah zapravo i opravdan jer je trenutno rizik poprilično velik.

Što onda napraviti kako bi vaš novac bio siguran? Sakriti ga ispod kreveta? Većini na pamet padne čuvanje novca na tekućem ili deviznom računu, što se možda čini kao najsigurnija opcija - no daleko je od toga. Istina, vaš novac će uvijek biti kod vas i vama dostupan, no zbog inflacije, vaš novac lagano gubi vrijednost. Taj gubitak vrijednosti nije drastičan i kratkoročno je neuočljiv, no činjenica je da iako imate istu količinu novca, on neće imati istu vrijednost kao kad ste ga ‘stavili sa strane’.

No, nije sve tako sivo. Od svih opcija čuvanja novca, najsigurnijom se pokazala oročena štednja. Prinosi od oročenja nisu veliki, no oročena štednja predstavlja minimalan rizik od gubitka novca. Što se rizika tiče, on nikada neće biti ravan nuli, tako da je trenutno oročena štednja najbolje rješenje.

Za novac u oročenoj štednji se ne morate brinuti zato što je osiguran - od 2013. godine, preciznije - dana kad smo se priključili EU, država jamči isplatu za sve štednje do 100 000 €.

Ono što mnoge iznenađuje je činjenica da u Hrvatskoj, najveće i najpopularnije banke zapravo nemaju najbolje uvjete oročenja štednje. Kentbank ima izvrsne uvjete za sve rokove oročenja, dok za oročenje za 60 mjeseci (5 godina) imaju kamatnu stopu od čak 0,45%, što je barem 3 puta više nego u većim bankama.

Iako se u Hrvatskoj smatra ‘malom bankom’, KentBank je dio velike turske Suzer grupacije kojoj se u potfelju, između ostalih, nalazi i Ritz Carlton Istanbul. U KentBank sredstva možete oročiti u kunama (HRK), eurima (EUR) te u dolarima (USD).

Dodatnih 0,1% poena na sve valute, iznose i ročnosti štednje možete ostvariti ako prebacite redovna mjesečna primanja u KentBank.