ALEN MAGDIĆ - Bivši vlasnik One2Playa otvara trgovinu igračkama i igraonicu

Nakon stečaja i zatvaranja svih trgovina dječjim igračkama te višemilijunskih dugova bankama na njegovo ime bivši vlasnik One2Playa Alen Magdić ponovno otvara trgovinu specijaliziranu za prodaju igračaka, i to pod nazivom Igrandia. Prva prodavaonica trebala bi biti otvorena s prvim danom lipnja, a na istoimenoj internetskoj domeni već je u funkciji internetska trgovina s tisućama dječjih igračaka. No to nije jedini Magdićev biznis pod brendom Igrandia. Naime, u bivšem Solidumu na zagrebačkom Jankomiru, u preuređenom Family Fun&Home Mallu koji su još prošle godine preuzeli vlasnici Leggiera i Batak grilla, zagrebački poduzetnici Igor Smola i Slaven Stoji, Magdić je otvorio i veliku igraonicu za djecu na više od 400 kvadrata. Izgledno je da će se i prva fizička trgovina Igrandije otvoriti u tome trgovačkom centru.

O novim planovima Magdić za Lider nije htio govoriti, samo nas je uputio na mrežnu stranicu Igrandije premda o novim pothvatima redovito piše na svom profilu na LinkedInu. Prema informacijama na toj mreži, 2018. osnovao je novu tvrtku Interaktivnu zabavu, koja je, prema Poslovnoj Hrvatskoj, 2019. imala dvoje zaposlenih i prihode od gotovo 19 milijuna kuna.