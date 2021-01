Amerikanac ‘zapeo‘ u Hrvatskoj: Kad središnje banke i vlade rade na izbavljenju, ne spašavaju male nego superbogate

Hrvatska je postala pandemijsko utočište i sasvim uspješno zarobila srce veoma zanimljivom Amerikancu s ulica Philadephije, digitalnom nomadu u trećoj životnoj dobi koji bodri boomere da se okane dosadnih života dok još stignu. Njegovo je ime​ Lee Adler i već godinu dana živi u Hrvatskoj, gdje je 'zapeo' kad je koronavirus spriječio njegov plan da putuje dvije stotine dana po Europi i da na u tu svrhu posebno otvorenoj internetskoj stranici objavljuje svoja iskustva i savjete kako s malim proračunom američki umirovljenici mogu iskusiti šarmantan europski život. Usput neumorno radi.

Prije dvadeset godina pokrenuo je portal na kojem objavljuje svoja opažanja, tehničke podatke i projekcije vezane uz događanja na Wall Streetu i svakodnevno vlastitim opažanjima, utemeljenima na, kako kaže, 'pedeset pet godina posvećivanja pozornosti', opskrbljuje svoju vjernu publiku: burzovne mešetare, investicijske savjetnike i investitore. Malo poslije osnovao je i Liquidity Trader, gdje se za dublji uvid i dragocjene podatke iz svijeta tržišta kapitala može pretplatiti na njegove financijske newslettere. Oni su mu izvor prihoda, a dok se skita, dobro mu dođe i džeparac koji ostvaruje iznajmljivanjem vlastitog stana na Airbnbu, online platformi za pronalaženje smještaja.

Možete li se predstaviti našim čitateljima?

Specijalizirao sam se za analizu monetarne politike i tehničku analizu financijskih tržišta. Posebno sam usredotočen na SAD, poslove riznice, tržište kapitala te donekle proučavam zlato. Objavljujem sadržaje na besplatnoj stranici The Wall Street Examiner i vodim pretplatničku internetsku stranicu Liquidity Trader na kojoj objavljujem vlastite analize. Odavno me to zanima. Još sam šezdesetih kao srednjoškolac počeo proučavati analitiku financijskih tržišta, a sedamdesetih sam usvajao Wall Street radeći na raznim pozicijama povezanima s financijama, u prodaji, analizi tržišta i na trgovanju dionicama. Promijenio sam karijeru i petnaest godina bio analitičar za procjenu nekretnina. Nakon dolaska interneta uočio sam priliku da se vratim poslu koji volim. Počeo sam 1998. izrađivati internetsku stranicu za nekretninsku tvrtku u kojoj sam radio i nedugo zatim uređivati vlastitu internetsku stranicu iz koje se razvio The Wall Street Examiner. Napustio sam procjenu nekretnina i posljednjih dvadeset godina radim samo to.

Dvadeset godina i nije vam dojadilo?

Nikada nije dosadno, ali često je frustrirajuće jer gledate kako svijet naginje prema zaštiti bogatih i moćnih, ostavljajući sve ostale da se sami brane. Kad središnje banke i vlade rade na izbavljenju, ne spašavaju male ljude, već superbogate kako oni ne bi izgubili svoj novac. To frustrira.

Razbijate stereotip digitalnog nomada. Uskoro ćete imati 70 godina, a radite svoj posao online i putujete svijetom. Kako se to dogodilo?

Posao mi omogućuje da putujem i istražujem. Iznimno sam znatiželjan i obožavam europski život. Jedno vodi prema drugom i, eto, tu sam. Želio bih se trajno smjestiti u Europi, ali još ne znam gdje.

Je li Hrvatska u užem izboru?

Svakako, zaljubio sam se u Hrvatsku. Prvi put došao sam ovamo u proljeće 2019. da bih izišao iz šengenske zone jer sam proveo dosta vremena u Francuskoj. Nisam se htio vratiti u SAD jer sam ondje svoj stan iznajmio na Airbnbu. Proveo sam šest tjedana u Splitu i nekoliko dana u Zagrebu, u koji sam se zaljubio, zbog čega sam se svakako odlučio vratiti.

Vratili​ ste se poprilično brzo...

Počeo sam planirati svoj putnički blog '200 dana u Europi' za starije ljude poput mene koji nemaju visoke prihode i pokazati im da mogu istražiti ljepotu i povijest Europe sa za Amerikance vrlo razumnim proračunom. Došao sam u studenom u Francusku, plan je bio obići i Španjolsku i Portugal u šest tjedana pa uzeti šengensku stanku u Hrvatskoj od kraja prosinca do kraja ožujka. Intervenirali su pandemija koronavirusa i potres i i zadržali me.

Kako to da niste otišli nakon potresa?

– Potres sam doživio u Opatičkoj ulici na zagrebačkome Gornjem gradu. Bilo je strašno. Nisam se želio vratiti u SAD zbog veoma lošeg odgovora na pandemiju. Zanimljivo je što sam prvotno šengensku stanku kanio početi u Albaniji, ali odustao sam upravo zbog potresa koji ju je tada pogodio. Potkraj svibnja otišao sam u Zadar, boravio sam u srcu Poluotoka u predivnom smještaju koji je za moje pojmove bio sramotno jeftin. Postao sam i dentalni turist u Splitu. Amerikanci mogu uštedjeti osamdeset posto troška sređujući zube u Hrvatskoj, to Hrvatska također može reklamirati u SAD-u.

Jeste li u mirovini?

– Ne, puno radim. Istražujem i pišem neprekidno, pišem jedan do dva članka dnevno. Imam jedan neradni dan u tjednu. Pomalo se bavim i trgovanjem na burzi s vlastitim računom i dostavljam pretplatnicima važne informacije.