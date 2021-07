Analitičari sinkronizirali očekivanja na 5 do 6 posto rasta

Svim mogućim potencijalnim rizicima do kraja godine unatoč i najdublje razlike u prognozama rasta BDP-a u ovoj godini među vodećim hrvatskim ekonomistima svode se na samo jedan postotni bod. Kad je riječ o kretanju inflacije, štoviše, konsenzusno su složni da neće premašiti dva posto, a jedina uočljiva razlika među njihovim prognozama odnosi se na procjenu rasta ukupnog izvoza (robe i usluga), koja varira od 15 posto do 23,8 posto. No i u vezi s tim slažu se da to ovisi o tome hoće li se turistička sezona približiti razini od 70 posto u odnosu na 2019. ili će se zbog pandemije naprasno prekinuti.

Svi su ekonomisti ushićeni što ćemo ove godine rasti koliko dugo nismo. Ovisno o procjenama, od najmanje pet posto do čak 6,8 posto, koliko procjenjuje HNB. Čak i da bude tako, tek iduće godine možemo nadoknaditi lanjski gubitak od osam posto. Pri tome je HNB u svoj optimizam uračunao i doprinos Nacionalnog plana otpornosti i oporavka koji je, hm, u najmanju ruku upitan. Jer u njemu: a) nema reformi i b) pretanka će šnita europskoga kolača završiti u tvrtkama. No poklonjenom se konju, vele, ne gleda u zube, nepristojno je to, pa, evo, računamo na to da će nam barem ove i iduće godine biti sjajno.

Hrvoje Stojić, makroekonomist PBZ Croatia osiguranja, tvrdi kako će izvoz usluga i robe najviše pridonijeti rastu BDP-a u ovoj godini. Dok izvozu usluga najviše pomaže normalizacija međunarodnih putovanja, svoj snažni rast robni izvoz može zahvaliti kontinuiranoj integraciji malih i srednjih poduzeća u EU.

Njegova kolegica iz PBZ grupe Ivana Jović, inače PBZ-ova glavna ekonomistica, optimizam temelji na donekle dobroj sezoni koja bi mogla dosegnuti i do 65 posto 2019. No rast BDP-a od 5,6 posto bit će rezultat očekivanoga rasta osobne potrošnje od pet posto i rasta investicija od oko devet posto.

Analitičari Raiffeisen banke također očekuju rast veći od pet posto, pri čemu je najveći rizik pogoršanje epidemiološke situacije u Hrvatskoj i njezinim glavnim vanjskotrgovinskim partnerima, a posebno bi loše utjecao nagao završetak turističke sezone. Zasad očekuju dostizanje od 60 do 70 posto rezultata iz 2019.

